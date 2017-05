Gelungene Integration findet auf Augenhöhe statt

05.05.2017, 16:03 Uhr

Unter dem Motto "Vorurteile abbauen, Motivation stärken" kamen vier Klassen der HTL Anichstraße zu einem Treffen mit zwei Integrationsbotschaftern aus Bosnien und Russland und Integrationsminister Sebastian Kurz zusammen.

INNENSTADT (jub). Am Freitag, den 5. Mai fand in der HTL Innsbruck Anichstraße ein Schulbesuch der Initiative ZUSAMMEN:ÖSTERREICH mit Integrationsminister Sebastian Kurz statt. Zu Gast waren auch die ZUSAMMEN:ÖSTERREICH IntegrationsbotschafterInnen Maria Danilova aus Russland und Slaven Dujakovic, zwei Beispiele für gelungene Integration, die von ihren Erfahrungen erzählten. Dabei waren sich alle einig: Für eine gelungene Integration braucht es beide Seiten - die Einheimischen, ebenso wie die Immigranten müssen sich auf Augenhöhe begegnen und einander respektieren.Anschließend standen der Minister sowie die IntegrationsbotschafterInnen den HTL-Schülern in einer Fragerunde Rede und Antwort. Natürlich durfte auch das eine oder andere Selfie mit dem Außenminister nicht fehlen.