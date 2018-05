Gerade im Straßenverkehr: Sichtbarkeit ist Sicherheit

04.05.2018, 13:52 Uhr

Tiroler Versicherung trägt mit Sichtbar-Sicher-Boxen zur Bewusstseinsbildung bei

40 Prozent der Kinder zu dunkel gekleidet

Maßnahme zur Bewusstseinsbildung



TIROL (tk). Dunkel gekleidete Fußgänger und Radfahrer kann ein Autofahrer frühestens aus etwa 30 m Entfernung wahrnehmen und somit erst sehr spät reagieren. Hell gekleidete Personen sind schon aus einer Entfernung von rund 90 m zu erkennen, während lichtreflektierende Materialien bereits ab ca. 150 m sichtbar machen. Grund genug für die Tiroler Versicherung, anlässlich des diesjährigen Tages der Sicherheit auf diese Thematik aufmerksam zu machen."Wir sehen Prävention als eine unserer Aufgaben an und wollen dazu beitragen, Unfälle zu vermeiden", so Vorstandsdirektor Franz Mair. Gemeinsam mit dem Leiter der Verkehrsabteilung der Tiroler Polizei, Oberst Markus Widmann, erläuterte er am Freitag die Problematik, die vor allem Kinder betrifft. De facto sind nämlich 40 Prozent der Kleinen zu dunkel gekleidet. "Würde das geändert, könnte viel Unheil vermieden werden", waren sich die beiden einig.Vor diesem Hintergrund verschenken die Länderversicherer ab sofort "Sichtbar-Sicher-Boxen", die Kinder für andere Verkehrsteilnehmer deutlich sichtbarer machen. Sie sind – solange der Vorrat reicht – für Kunden in den Kundenbüros der Tiroler Versicherung erhältlich.