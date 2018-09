Gespräch im Riesen: "Hochleistungskinder in einer Hochleistungsgesellschaft"

22.09.2018, 14:27 Uhr

Am 21.September luden die Swarowski Kristallweltenzum Gespräch im Riesen ein. Gemeinsam mit Experten aus den Erziehungswissenschaften sollte der Frage nach gegangen werden: Was brauchen Kinder für ein erfolgreiches und glückliches Leben als Erwachsene?

Am Podium saßen Frau Prof. Stamm aus der Schweiz, Dr. Philip Streit aus Graz und Frau Weiner.Margit Stamm erläuterte den aktuellen Stand der Forschung. Etliche wissenschaftliche Studien hatten ergeben, dass der Schulerfolg nicht von frühen Förderungen, sondern vor allem vom Ausmaß der emotionalen Kompetenz abhängt.

Philip Streit ist der Meinung, dass Kinder Grenzen bauchen. Diesen Aspekt führte er in seinem neuen Buch genauer aus: „Für Katharina Weiner ist das wichtigste einer gelingenden Erziehung die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen.Nach der Pause berichteten zwei ehemalige Kinderstars von ihren persönlichen Erfahrungen.Rebecca Horner stand im Alter von 6 Jahren zum ersten Mal vor der Kamera und Ronja Forcher, die als Lilli von der Seriegut bekannt ist startete ihre Schauspielkarriere bereits mit 4 Jahren.Das Resümee der Veranstaltung könnte man in etwa so formulieren:Wenn man Kindern vertraut und ihnen etwas zutraut, können sie ihren Selbstwert entdecken und ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln. Das ist eine solide Basis für ein gelingendes Erwachsenenleben.