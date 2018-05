Gewinnspiel: 10 x 2 Karten für "Vormärz spricht" im Casino Innsbruck

02.05.2018, 15:07 Uhr

„Vormärz spricht“ für Pink Ribbon – Der „stumme Diener“ Rudi Schöller mit neuem Kabarett am 16. Mai im Casino Innsbruck

***GEWINNSPIEL***

Gewinnen Sie mit den BEZIRKSBLÄTTERN 10 x 2 Karten für das Kabarett "Vormärz spricht" am 16. Mai im Casino Innsbruck.

Kabarettist Rudi Schöller, bekannt als „Vormärz“ aus der ORF Serie „Wir sind Kaiser“, stellt sich am Mittwoch, den 16. Mai 2018 im Casino Innsbruck in den Dienst der guten Sache und spielt für die Pink Ribbon Aktion der Österreichischen Krebshilfe Tirol. Wenn der als „stumme Diener“ bekannte Vormärz spricht, hat er in jedem Fall einiges zu sagen.Es herrscht Aufregung am Österreichischen Hof. Wahrlich katastrophal. Und Vormärz ist nicht aufzufinden. Er hat etwas von einem Kabarett-Auftritt gesagt. Nein, „gesagt“ natürlich nicht – nur zu verstehen gegeben. Und dann ist er aus dem Schloss geeilt…Rudi Schöller, der 2005 als Co-Autor und Darsteller (Vormärz) des Publikums-Hits „Wir sind Kaiser“ das Fernsehen eroberte, errang bei der Wiener Kabarett-Talente Show mit dem von Publikum und Kritik gefeierten Programm „Kompass“ den ersten Preis. In seinem dritten Programm begeistert er mit „Vormärz spricht“. Ein Programm über die meistgestellten Fragen zu „Wir sind Kaiser“. Mit nicht so ernst gemeinten Antworten – dafür umso lustiger. Dazu kommentiert der FALTER: „Ein wunderbarer Geschichtenerzähler und genialer Imitator. Erfrischend, charmant, witzig und intelligent“.Das Programm, dessen Erlös an Pink Ribbon geht, beginnt mit einem Empfang um 19.00 Uhr. Karten ab € 31,- inklusive Willkommensdrink, Begrüßungsjetons und kostenfreiem Parken gibt es im Vorverkauf bei Ö-Ticket. Reservierungen für die Abendkasse nimmt das Casino Innsbruck gerne unter Tel.: 0512-587040-110 entgegen.