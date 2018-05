Gewinnspiel: 5 x 2 Karten für den Bezirksblätter-Familientag beim OperettenSommer 2018

07.05.2018, 08:00 Uhr

OperettenSommer Kufstein 2018 – Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets!

Seit seinen Anfängen 2007 hat sich der OperettenSommer Kufstein als ein Höhepunkt des Tiroler Kultursommers mit hohem Unterhaltungswert und großer künstlerischer Qualität etabliert. In diesem Jahr steht von 3. bis 18. August mit dem Musical-Klassiker „Anatevka“ wieder ein Titel auf dem Programm, der dank einer schwungvollen Inszenierung und hochkarätigen musikalischen Umsetzung das Publikum faszinieren wird. Mit der Tiefgründigkeit und Liebenswürdigkeit der Hauptcharaktere zieht das Musical die BesucherInnen in seinen Bann. Unverwechselbare Melodien wie „Wenn ich einmal reich wär“ sind nur einer der Garanten des Weltmusicals für einen besonderen Abend in der eindrucksvollen Kulisse der Festung Kufstein. Die weitgehend wetterfeste Überdachung der südlich vorgelagerten Josefsburg bietet dabei den einzigartigen Rahmen für ein berauschendes Klangerlebnis.



Bezirksblätter-Familientag

***GEWINNSPIEL***

Gewinnen Sie mit den Bezirksblättern 5 x 2 Karten für den Bezirksblätter-Familientag am 15. August 2018 um 17 Uhr.

Alle Preise und weitere Informationen finden Sie unter www.operettensommer.com Print at home – Tickets online auf www.operettensommer.com Sie können Ihre Tickets auch einfach und bequem von zu Hause aus auf der Homepage www.operettensommer.com kaufen und ausdrucken.Tickets sind erhältlich beim Innsbruck Ticket Service, ticket@innsbruck.info, Tel. 0512/561 561; beim Tourismusverband Kufsteinerland, Tel. 05372/62207 und in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen.Der Bezirksblätter-Familientag findet heuer am 15. August um 17 Uhr statt und ist ein speziell für Familien ins Leben gerufener Aktionstag, an dem es Eintrittskarten in allen Kategorien um 30 % günstiger gibt.