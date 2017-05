Gewinnspiel: 5 x 2 Karten für die große Schlagerparty – live 2017

03.05.2017, 08:00 Uhr

Feiern sie mit Ihren Original Stars

SEMINO ROSSI, PETRA FREY, FANTASY, NIK P., MELISSA NASCHENWENG, HANNAH, VINCENT GROSS

DIE GROSSE SCHLAGERPARTY 2017 ist gespickt mit Highlights – und zwar mit ganz Großen! Wenn Ende Mai 2017 die Besucher in die größten Hallen Österreichs strömen werden, können sie sich auf eine Megaparty und einen unvergesslichen Abend mit Ihren Original Stars freuen! Egal ob Partykracher oder tiefsinnige Balladen, für alles ist gesorgt – Ohrwurm reiht sich an Ohrwurm. Folgende Schlagergiganten werden einen Party-Abend im Zeichen eines einzigartigen Hitfeuerwerks und großen Gefühlen garantieren. Ein klingendes Potpourri der größten Schlagerhits! Jeder für sich unverwechselbar und einzigartig.

SEMINO ROSSI – in St. Pölten nicht dabeiAlben in Spitzenpositionen der Charts, ausverkaufte Tourneen, begeisterte Fans – wenn ein Name für die Liebe zur Musik und Live-Entertainment steht, dann ohne jeden Zweifel: Semino Rossi. Er ist einer der erfolgreichsten und charismatischsten Live-Künstler, der liebt, was er tut und dem man das auch in jedem Moment auf der Bühne anmerkt. Und aus so viel Liebe und Leidenschaft musste auch was ganz Wunderbares entstehen – am 9. Oktober 2015 erschien sein aktuellstes Album AMOR. Mit „Amor – die schönsten Liebeslieder alles Zeiten" entführt Semino Rossi seine Fans auf eine Reise durch die Facetten der Liebe ... zart, sinnlich, romantisch, heißblütig – so unterschiedlich das schönste aller Gefühle, so auch die musikalische Umsetzung. Freuen Sie sich auf zauberhafte Liebeslieder in neuen Arrangements, auf wunderschöne Melodien und besonders viel Gefühl. Lieder, die man zu kennen meint und sich dann doch neu in sie verliebt, in die unnachahmliche Stimme Semino Rossis und seinen einzigartigen Charme. Weitere Infos unter www.seminorossi.comPETRA FREYDer Darling der Nation. Ein Sonnenmensch aus Schlagerland. Die immer fröhliche Petra überrascht Fans und Freunde mit einem pop-rockigen, autobiografisch geprägten Album aus eigener Werkstatt. Programmatischer Titel: „Meilenweit“. Ihr Lächeln bezaubert das Land. Seit Jahren gilt sie als die personifizierte Lebensfreude. Petra Frey, die als Kind bereits erste Bühnenerfahrung gesammelt hatte, beim Song Contest vertrat sie im zarten Alter von 15 das Land und bei „Der großen Chance“ werkt sie als Jurorin. Keine Frage, Fernsehen und Petra, das verträgt sich gut, denn gute Laune, Intellekt und Attraktivität sind da schon mal die halbe Miete. Infos unter www.petrafrey.comFANTASYFür Martin und Freddy – gemeinsam die Combo FANTASY – gab es in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Gründen für haushohe Freudensprünge. Genau genommen: Wenn es nach ihren Erfolgen ging, hätten sie seit einer kleinen Ewigkeit die Erde gar nicht mehr mit ihren Füßen berühren müssen: zu fünffach Gold und Platin, zu ECHO-Nominierungen und unzähligen weiteren Auszeichnungen, kam im März 2014 auch noch die Nummer 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts dazu. Mehr noch: Auch in Österreich landete FANTASY gleich auf dem Spitzenplatz. Die Combo hautnah zu erleben ist immer etwas ganz Besonderes. Energie und Lebensfreude, Romantik und Liebe, Wehmut und Sehnsucht – die ganze Bandbreite der großen Gefühle erwartet die Fans, wenn die neuen Könige des Pop-Schlagers 2017 wieder live auf der Bühne stehen werden. Weitere Infos unter www.fantasymusik.deNIK P.Mit dem großen Erfolg von „Ein Stern der deinen Namen trägt“ für den Nik P. 10-fach Gold für über 1 Million verkaufte Singles erhielt und mit dem ECHO 2007 ausgezeichnet wurde, zählt der Künstler heute zu den erfolgreichsten österreichischen Songschreibern und Interpreten seines Genres. 1997 veröffentlichte der damals 35jährige aus Kärnten stammende Österreicher sein erstes Album und landete mit „Gloria“ gleich seinen ersten großen Hit in seinem Heimatland. Bis heute schaffte es fast jede Singleauskoppelung auf Platz 1 in den Airplay-Charts der Radios in Deutschland und Österreich. Seine großen Hits „Come on lets dance“, Der Mann im Mond“, „Der Sonne entgegen“ sowie „Der Fremde“ und „Berlin“ und viele mehr, kennt man heute überall auf der Welt wo man deutschen Schlager hört und liebt. Der Sänger, Texter, Komponist und hervorragende Live-Interpret Nik P. zählt mittlerweile zu den ganz Großen in diesem Genre. Weitere Infos unter www.nikp.comMELISSA NASCHENWENGSie hat jede Menge Talent, ist attraktiv, jung und blond, trägt gerne lila Kleidung und liebt die Musik seit sie denken kann: Melissa Naschenweng. Mit ihrem ‚Markenzeichen‘, der pinken steirischen Harmonika ist die sympathische Künstlerin aus Kärnten gerade dabei, ganz groß durchzubrechen. Mit ihrem musikalischen Erfolg ist für sie ein Kindheitstraum Wirklichkeit geworden. Dass Melissa nicht nur wunderbar singt, vier Instrumente spielt und ihre Karriere vorantreibt, sondern neben ihren zahlreichen musikalischen Aktivitäten auch noch Zeit für ihr Jura-Studium in Graz findet, grenzt fast an ein Wunder. Von ihr wird in Zukunft sicherlich noch jede Menge zu hören sein … und natürlich auch bei SCHLAGERNACHT DES JAHRES 2017 in Zürich. Weitere Infos unter www.melissa-naschenweng.atHANNAHMit Alpen-Punk auf die höchsten Gipfel! Hannah ist eine Frau, die sagt, was sie denkt. Und die macht, was sie will. In enge Schubladen lässt sich die erfolgreiche Tirolerin nicht drängen. Ganz im Gegenteil - sie steigt hoch hinauf, so dass ihr die Welt und die Freiheit zu Füßen liegen. Stärker und persönlicher denn je präsentiert sie sich auf ihrem neuen Album - und dieser musikalische Gipfelsturm heißt treffend "Aufstieg". Der Weg hinauf auf den Gipfel ist aber nicht nur mit wichtigen Themen gepflastert, natürlich sorgt Hannah auch für zarte Romantik und ausgelassenen Partyspaß. 2015 war Hannah eine der meistgebuchten Sängerinnen des Landes - mehr als 150 Auftritte standen auf ihrem vollgedrängten Terminkalender, und auch in den großen TV-Musiksendungen war sie ein gerngesehener Gast. Sie ist aktuell die erfolgreichste österreichische Sängerin im Lande! Weitere Infos unter www.hannah-musik.comVINCENT GROSSDer 19jährige Sänger und Gitarrist aus Basel begeistert mit seiner Musik wie mit seiner charmanten Persönlichkeit. Er singt meist in deutscher Sprache und begleitet sich dabei gleich selber auf der Gitarre. VINCENT GROSS versteht es mit seinem musikalischen Können, jedoch auch mit seinem Schalk, unglaublicher Ausstrahlung und Charme zu berühren, zu unterhalten und zu begeistern. Kein Wunder, dass auch immer mehr Medien auf ihn aufmerksam werden und berichten. Ein Nachwuchskünstler, von dem es in Zukunft wohl noch viel zu hören gibt. Weitere Infos unter: www.vincentgross.ch