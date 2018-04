Gewinnspiel: Sicher sichtbar im Straßenverkehr

27.04.2018, 08:00 Uhr

Mit der neuen Sicher-Sichtbar-Box der TIROLER VERSICHERUNG



Gefährliche Dämmerung

***GEWINNSPIEL***

Zum Tag der Sicherheit verlosen die BEZIRKSBLÄTTER gemeinsam mit der TIROLER VERSICHERUNG 90 Sicher-Sichtbar-Boxen. Jetzt mitmachen!

Ob hektischer Frühverkehr oder Verkehrslawine nach Feierabend – für Fußgänger stellt die Situation auf Österreichs Straßen jeden Tag eine Herausforderung dar! Doppelt in Gefahr sind dabei Kinder: Sie können Entfernungen und Geschwindigkeiten nur schlecht einschätzen und haben im Vergleich zu Erwachsenen ein noch eingeschränktes Gesichtsfeld. Gerade deshalb ist es besonders wichtig, für mehr Sichtbarkeit zu sorgen!Die meisten Unfälle passieren am späten Nachmittag und abends. Dunkel gekleidete Fußgänger kann ein Autofahrer erst ab ca. 30 Metern Entfernung wahrnehmen, hell gekleidete bereits ab 90 Metern. Mehr Sicherheit bieten lichtreflektierende Materialien – sie sind bereits ab ca. 150 Metern sichtbar! In der Sicher-Sichtbar-Box der TIROLER VERSICHERUNG finden Sie alles, um Sie oder Ihr Kind für andere Verkehrsteilnehmer deutlich sichtbarer zu machen. (LED-magnetischer Blinklichtclip, reflektierendes Schnapparmband, Reflektoraufkleber, -anhänger.)