Großer Malwettbewerb

08.05.2017, 08:00 Uhr

. Die besten 100 Plakate werden durch eine Jury gewählt und bei derim Metropol Kino präsentiert.Zu gewinnen gibt es 100 x 2 Tickets für die Sondervorstellung am 14. Juli 2017 im Metropol Kino.Die Plakatvorlagen liegen im Stadtblatt-Büro, im Metropol Kino und in den Innsbrucker Ruetz-Filialen aus.

Einsendeschluss: 25. Juni 2017

Also ran an die Stifte und füll das Bild oben innerhalb des Filmstreifens!

Die Bilder können per Post an Bezirksblätter Tirol GmbH, Eduard-Bodem-Gasse 6, 6020 Innsbruck oder per E-Mail an malwettbewerb@bezirksblaetter.com eingeschickt werden. Bitte Name, Adresse und Alter nicht vergessen.Alle Plakate sind dann auch unter www.meinbezirk.at/malwettbewerb zu sehen.