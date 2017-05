HC Strache und Abwerzger wollen in die Regierung

04.05.2017, 16:21 Uhr

HC Strache – Bundesparteiobmann der Freiheitlichen Partei – kam zu Besuch nach Tirol: Nicht nur die Liste für die kommenden Landtagswahlen wurde vorgestellt, auch wurde eine Zusammenfassung auf 4 Jahre Markus Abwerzger als Obmann der Tiroler FPÖ gegeben.



Harte Kritik an Grünen



Rosen für Abwerzger



Per Livestream übertragen

TIROL. "Tirol zuerst!" – vor einem Roll-Up mit dieser Aufschrift saßen heute (4. Mai) HC Strache und Markus Abwerzger im Café Katzung in Innsbruck. Sie blickten gemeinsam auf die vier Jahre Obmannschaft Abwerzgers zurück, gleichzeitig ließen sie ihre Zukunftsvisionen für Tirol wissen.Neben harscher Kritik an der Grünen Regierungspartei – "wo Grün regiert, regiert das Chaos" (Strache) – wurde auch klar: Man will die FPÖ bei der nächsten Landtagswahl als zweitstärkste Partei sehen. "An uns soll man nicht mehr vorbeikommen", meinte Strache und wollte damit darauf hinweisen, dass man sich in Tirol mit der ÖVP quasi schon in der nächsten Regierung sitzen sieht.Gleichzeitig streut Strache dem Tiroler Obmann Rosen: Seit langem sei die FPÖ in Tirol nicht mehr so einheitlich aufgetreten, wie unter der Fühurng Abwerzgers.Mit der Vorstellung der FPÖ-Liste für die Landtagswahlen (2018) starteten die Freiheitlichlichen gestern auch in einen frühen Wahlkampf. Die zwei Parteigranden steckten auch die üblichen Themen – mit welche man auf Stimmenjagd gehen will – fest: Sicherheit, Flüchtlingspolitik, Mindestsicherung – man wolle den "Sozialtourismus" verhindern und den "grünen Wahnsinn" (z. B. "wirtschaftsschädlicher Lufthunderter") stoppen.Die Pressekonferenz wurde per Livestream übertragen ("sind in dieser Hinsicht bahnbrechend unterwegs" – Abwerzger) – zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als die JournalistInnen dann ihre Fragen stellen konnten.