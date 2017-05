Hochsaison für den Kader des IVB Racing Teams

08.05.2017, 17:25 Uhr

In der Studentenapp Jodel ist der Hashtag #ivbracingteam längst Kult. Auch die IVB selbst wissen um diesen unfreiwilligen Ruhm.

Das IVB Racing Team auf Jodel

INNSBRUCK (jub). Die Busfahrer werden zu Pilote, die Reparaturen zu Boxenstops und die Fahrpläne zeigen eigentlich nur aktuelle Bestzeiten an, die unterboten werden wollen — wenn es nach den Nutzern der Studentenapp Jodel geht, ist die IVB kein Busunternehmen, sondern ein Rennstall. Der Hashtag #ivbracingteam hat in der App längst Kultstatus erreicht."Eine Fahrt mit der IVB ist wie eine Entführung: a) es werden Unsummen an Geld gefordert, b) du weißt nicht, ob du lebend rauskommst, c) du entwickelst ein Stockholm-Syndrom und bist bereit, diese Erfahrung zu wiederholen #ivbracingteam" — so und ähnlich sehen typische Statusmeldungen über das IVB Racing Team in der Studentenapp Jodel aus. Inspiriert werden die Beiträge vom Fahrstil der Fahrer, aber auch Verspätungen werden satirisch ins Visier genommen.

Bestzeiten und Verspätungen

IVB ist sich ihres Ruhmes bewusst

"Fahrpläne? Das sind doch aktuelle Bestzeiten!" - Manfred, 43, IVB Racing Team. Ja, die Bestzeiten sind beim IVB Racing Team ein großes Thema. Jeder will die Tagesbestzeit einfahren und dafür geht (oder fährt) man hier schon mal über Leichen. Bustüren werden zugemacht, obwohl jemand herbeieilt, um noch einsteigen zu dürfen, Kurven werden geschnitten und natürlich wird versucht, die Höchstgeschwindigkeit zu halten. "Von 0 auf 100 in 2 Sekunden!" geht es zum Beispiel bei IVB-Pilot Mirko, 32. Dass dabei keine Rücksicht auf die Fahrgäste genommen wird, zeigt dieses Zitat von Harald, 46, IVB Racing Team: "Wenn man nach einem harten Tag den Angstschweiß von der Fensterscheibe putzen muss, war es ein guter Tag!"Auch IVB-Geschäftsführer Martin Baltes ist der Hashtag ein Begriff. Zwar wisse man nicht, was genau die Autoren zu den einzelnen Eintragungen veranlasst hat, jedoch ist sich Baltes sicher, dass sie versuchen, witzig zu sein, weshalb man den Hashtag bei der IVB mit Humor nimmt: "Wir wissen ja, wie die Realität aussieht und vertrauen auf die Professionalität unserer FahrerInnen. Und wenn mal was nicht passt, dann melden sich unsere KundInnen über andere Wege bei uns."