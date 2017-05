HTL-SchülerInnen bauten Trophäen für die Tiroler Versicherung – mit Video

04.05.2017, 15:49 Uhr

INNENSTADT. SchülerInnen der HTL für Bau & Design (Klasse 3yHKUB) in Innsbruck haben unter Anleitung von Fachlehrer Markus Thurner ihre Ideen für "TIROLER Trophäen", die von der Tiroler Versicherung in Zukunft bei Auszeichnungen, Wettbewerben und Wettkämpfen vergeben werden sollen, entworfen. Am Mittwoch wurden die Sieger im Beisein von Direktor Manfred Fleiss, Werkstättenleiter Franz Leismüller sowie den Vorständen der Tiroler Versicherung Walter Schieferer und Franz Mair gekürt.

Erster Platz an "Heroicos montes"Bewertet wurden von einer Jury sowie durch Mitarbeitervoting in der Tiroler Versicherung nach den Kriterien Kreativität, handwerkliche Ausführung sowie wirtschaftliche Verwertbartkeit. Den ersten Preis erhielt Moritz Berchtold für seine Trophäe „Heroicos montes“, knapp gefolgt von Tobias Ankers „Dreiländer Prisma“ und der Skulptur „Felsenfest versichert" von Anna Szantai. Weitere TeilnehmerInnen waren Verena Fresner („Tirolbock“), Jona Minatti („Adler & Berg“), Ciara Reimeir („Bergsee“) sowie Katarina Stepanovic („Alpes nostris“).