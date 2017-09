"I nimm eich mit" wurde gut genützt

28.09.2017, 12:54 Uhr

Anlässlich des "autofreien" Tags ermöglichten Land Tirol, ÖBB und VVT 5 Personen mit nur einem Jahresticket die Tiroler Öffis zu nützen

Öffis ausprobieren

Mehr zum Thema

TIROL. Am 22. und 23. September konnten alle BesitzerInnen einer Öffi-Jahreskarte vier Freunde oder Verwandte kostenlos in den Öffentlichen Verkehrsmitteln mitnehmen. Rund 3000 TirolerInnen nützten diese Möglichkeit.Mit der Aktion "1 + 4 - I nimm eich mit" konnten die Tiroler die Öffis ausprobieren. und durch Tirol fahren. Bedingung war: Einer von fünf Fahrgästen, Freunden oder Verwandten musste im Besitz einer Öffi-Jahreskarte sein. Rund 3000 TirolerInnen nützten die Chance und stiegen für zwei Tage auf die S-Bahn um, und nützten diese für ihre Wochenendaktivitäten. „Ich bin begeistert davon, dass wir wieder viele Menschen in diesem Land zum Öffi-Ausprobieren einladen haben können.", so Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe. Auch ÖBB-Regionalmanager sieht die Vorteile von derartigen Aktionen: "Es freut mich, wenn wir mit Aktionen wie dieser gemeinsam immer mehr Menschen die Vorteile des Bahnfahrens schmackhaft machen und sie zum Umstieg bewegen können.“