Kinderfreude beim Radworkshop von AUVA

26.04.2017, 17:56 Uhr

Die AUVA veranstaltete einen Radworkshop für Kinder in der VS Pradl-Leitgeb.

PRADL. Letzte Woche durften die Kinder der Volksschule Pradl-Leitgeb ihren Schulvormittag einmal etwas anders verbringen. Die AUVA – Allgemeine Unfallversicherungsanstalt – veranstaltete nämlich einen Radworkshop, damit die Kinder sicherer auf der Straße radfahren. Dabei waren Radhelm-Pflicht und Überholverbot nur der Anfang. Die Kinder konnten bei vielen Stationen ihre Radfahrkenntnisse verbessern.

Balance, Reaktion, Können

Hier war Balance gefragt. Jenes Kind, das am langsamsten fahren konnte, ohne den Boden mit den Füßen zu berühren, gewann. Bei der Gefahrenbremsübung war Reaktionsfähigkeit gefragt. Die Kinder durften beschleunigen und dann drastisch abbremsen. Bei der "SpringerIn"-Station sollten die Kinder an der Gehsteigkante rollen, einhändig fahren und enge Kurven üben. Die Kinder der VS Pradl-Leitgeb hatten dabei viel Spaß.