Kooperation zwischen Land Tirol und Universität Wien

14.09.2018, 09:55 Uhr

Um es Studentinnen und Studenten zu ermöglichen, einen akademischen Abschluss im Bereich der künstlerischen Ausbildung zu erlangen, kooperiert das Land Tirol nun mit der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien (mdw).

Aktuell werden beim Tiroler Landeskonservatorium (TLK) 626 musikbegeisterte ausgebildet, davon sind 91 Studentinnen zwischen 15 und 26 Jahren im Diplomstudium konzertfach. Die Kooperation soll ihnen helfen.„Durch diese Kooperation verbessern sich nicht nur die Berufsaussichten der Studierenden, auch der Musik- und Bildungsstandort Tirol wird wesentlich gestärkt“ sind Landeshauptmann Günther Platter und Kulturlandesrätin Beate Palfrader überzeugt. Die insgesamt die achtsemestrigen künstlerischen Instrumental- sowie Gesangsstudienrichtungen des TLK werden an die Lehrpläne des ersten Studienabschnittes der mdw angepasst werden.

Kooperation mit Mozarteum bleibt bestehen

„Die Studierenden im Konzertfach können somit ein Bachelorstudium absolvieren. Anschließend haben sie die Möglichkeit, ihre Ausbildung an der mdw mit dem zweiten Diplomstudienabschnitt oder dem Masterstudium fortzusetzen, da alle am TLK abgelegten Prüfungen anerkannt werden“, erklärt Landesrätin Palfrader die Möglichkeiten. Vor der Kooperation mussten die MusikerInnen ein Auswahlverfahren am TLK und eine Zulassungsprüfung an der mdw bestehen.Das TLK wird kann zwar keine akademischen Grade verleihen, wird aber als sogenannte „postsekundäre Bildungseinrichtung“ anerkannt. Aus diesem Grund wurde bereits vor 12 Jahren eine Kooperation mit dem Mozarteum in Salzburg abgeschlossen, damit Studierende der Instrumental- und Gesangspädagogik (IGP) einen Bachelorabschluss erhalten können.Mit dem Bachelor wäre es den AbsolventInnen ermöglicht, in Tirol am Musikschulwerk Instrumental- und Gesangspädagogik zu unterrichten. Aktuell besuchen 108 angehörige PädagogInnen ein Fach im IGP Bereich am TLK.