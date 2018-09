Landespreise für Kunst & Wissenschaft

19.09.2018, 10:05 Uhr

Am 22. Oktober bzw. am 5. November werden die Landespreise für Kunst und Wissenschaft 2018 verliehen. Die Preisträger sind der Bildende Künstler Hellmut Bruch und Sprachwissenschaftler Martin Korenjak.

Landespreis für Kunst 2018

Landespreis für Wissenschaft 2018

Auf Antrag von Kulturlandesrätin Beate Palfrader geht der Tiroler Landespreis für Kunst an den Bildenden Künstler Hellmut Bruch. Das Werk der immer noch künstlerisch aktiven Persönlichkeit ist geprägt von Licht und Zahlen, der Gravitation, geometrischen Formen sowie der Fibonacci-Folge und findet sich weltweit in Museen und Galerien.„Hellmut Bruch ist ein wichtiger Vertreter der konkreten Kunst, an dem sich nach wie vor Generationen von Künstlerinnen und Künstlern orientieren“, begründet LRin Palfrader die Entscheidung der Jury. Die Verleihung findet am 22. Oktober statt.Diese Auszeichnung wird Sprachwissenschaftler Martin Korenjak verliehen. Er ist seit 2009 Professor am Institut für Sprachen und Literaturen der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck und am Ludwig-Boltzmann-Institut für Neulateinische Sprachen tätig ist. „Korenjaks wissenschaftliche Arbeit erhielt zuletzt außerordentliche internationale Anerkennung durch eine Förderung des Europäischen Forschungsrats, was an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck vor ihm nur dem Quantenphysiker Rainer Blatt gelungen ist“, gratuliert LRin Beate Palfrader dem Sprachwissenschaftler.Die Verleihung findet am 5. November statt.

