12.05.2017, 12:21 Uhr

Gestern, am 11. Mai, wurde die Wilfried Kirschl Sammlung im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum eröffnet.

INNENSTADT (jub). Wilfried Kirschl war Maler, Kurator und Kunsttheoretiker in einer Person. Er war Mitbegründer der Galerie im Taxispalais und trug in über vier Jahrzehnten die Werke größtenteils Tiroler Künstler zusammen, die er in einer Sammlung vereinte. Diese wird nun in der Ausstellung "Mit dem Auge des Künstlers" im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum öffentlich zugänglich gemacht. Günther Dankl, Kurator der AUsstellung, betont, dass dieser Titel voll und ganz auf Kirschls Arbeitsstil zutrifft."Die Sammlung Kirschl ist eine außergewöhnlich umfangreiche und qualitativ herausragende Bereicherung für die Tiroler Landesmuseen. Mit der Kollektion werden in der Modernen Galerie des Ferdinandeum wesentliche Lücken geschlossen und erstaunliche Ergänzungen zum bestehenden Sammlungsbestand hinzugefügt", freut sich auch Wolfgang Meighörner, Direktor der Tiroler Landesmuseen.