Mit dem ORF durch Innsbruck

11.09.2018, 14:03 Uhr

Kaiserlicher Auftakt für Sommerfrische

Eine letzte Lesung in der alten Heimat

Von Gipfelstürmern und Wetterfröschen

Immer der Nase nach

Den Sinnen auf der Spur

Die Hofburg gab den kaiserlichen Auftakt für die ORF Radio Tirol Sommerfrische 2018. Am Montag erwartete die Besucher eine kostenlose Führung durch die Hofburg mit umfangreichen Informationen zu den Habsburgern. Nicht nur Besucher aus Deutschland und Italien zog es in die Hofburg – sie war auch von Innsbruckern reich besucht.Am Dienstag erwartete die Besucher im Rahmen der ORF-Sommerfrische ein literarisches Programm in der Stadtbücherei – das letzte große bevor sie in das Pema 2-Gebäude in die Amraser Straße 2 umzieht. Ein Highlight war die Lesung des schreibenden Bibliothekars Markus Jäger aus seinem neuen Buch.Mit ihren 67 Metern thront die Sendeanlage majestätisch auf dem Patscherkofel. Die Maschinerie im Inneren des Stahlbaus brachte Harald Haselwanter – Bereichsleiterstellvertreter des ORS (Österreichischer Rundfunksender) – den Besuchern am Donnerstag näher. Im Durchgang erklärte er die unterschiedlichen Bereiche des Turms sowie die Funktion der Maschinen. Neben praktischen Tipps, wie der günstigsten Positionierung des Empfängers für ein klares Bild, ging er auch auf technische Detailfragen bezüglich Frequenzeinstellungen und Signalempfindlichkeit ein.In der zweiten Station erwarteten die Besucher die versierten Mitarbeiter der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik), um ihnen die Wettermessung etwas näher zu bringen. Die Experten boten einen kleinen Einblick in die Geräte der meteorologischen Messung und erklärten an verschiedenen Objekten Mechanik und Funktion. Im Detail erklärt wurden vor allem auch Fragen betreffend Informationsverarbeitung.Auch heuer waren die IKB ein Kooperationspartner der ORF-Sommerfrische und gaben spannende Einblicke in die Abläufe der Kläranlage Rossau. Ein langjähriger Mitarbeiter der IKB – Dieter Kuba – führte Interessierte durch die Stationen der Abwasserklärung und gab wertvolle Tipps zur richtigen Mülltrennung. Auch schaffte er Klarheit darüber, was nun tatsächlich den Abfluss hinunter gehört und was definitiv nicht. Insgesamt waren drei Führungen angesetzt, die im Stundentakt stattfanden. Zudem gab es im Gelände vor und um das Klärwerk Informations- und Snack-Stände sowie Spielstationen für die kleinen Besucher.Ganz im Zeichen der Sinne stand die letzte Station der ORF-Sommerfrische. Das Audioversum öffnete seine Tore für Besucher und gab an interaktiven Stationen spannende Einblicke in scheinbar selbstverständliche Bereiche der menschlichen Existenz – hören und riechen. Zu bestaunen gibt es im Audioversum aktuell die "Singing Wall", die Bewegungen durch Sensoren aufgreift und in Echtzeit vertont. Zusätzlich werden die genauen Zusammenhänge zwischen Gehirn und Sinne in der Sonderausstellung "Superhirn" erklärt, die noch bis Mai 2019 besucht werden kann.