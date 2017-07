Neue Maske der ÖBB-Automaten soll das Ticketkaufen einfacher machen – mit Video!

20.07.2017, 14:55 Uhr

Die Österreichischen Bundesbahnen präsentierten am 19. Juli ihre neuen-alten Automaten: In Zukunft kann man aus 40.000 Destinationen wählen und die Maske ist auf mobile Endgeräte und Computer ebenfalls abgestimmt und vereinheitlicht.



Mehr Funktion, mehr Information, mehr Stationen

TIROL. Einfacher soll es werden – mit diesem Grundsatz starteten die ÖBB die Umstellung ihrer Ticketautomaten. Nach 15 Jahren seien die Masken nun veraltet und es gehöre eine neue, akutellere, einfachere her.Die Änderung schien der ÖBB auch deswegen wichtig, weil zwei Drittel ihrer Ticketverkäufe über Automaten über den Tisch gehen. Tirolweit werden die 77 Automaten bis zum 22. August schrittweise umgestellt. Am Innsbrucker Hauptbahnhof fängt man am 24. Juli mit der "sanften Umstellung" an. Am 7. August heißt es dann am Hauptbahnhof: Neue Benutzeroberfläche für alle Automaten.René Zumtobel (ÖBB-Regionalmanager von Tirol) präsentierte stolz die Neuerungen: "Mehr Funktionen, mehr Informationen und mehr Stationen sind eingespielt. Trotzdem ist die Handhabung einfacher". In Zukunft können die Tickets bis ans Fahrtziel gelöst werden: Die Fahrkarten für regionale Verbundtickets sind mit eingeschlossen. Auch ist der Automat in der Lage die nächsten Verbindungen anzuzeigen, inkl. Abfahrtszeit un Gleisnummer. Statt den bisherigen 1.000 Reisezielen, werden KundInnen aus 40.000 Haltestellen wählen können. Das intelligene Display reiht außerdem die beliebtesten Zielorte der Kundenkäufe nach oben. Sitzplatzreservierungen, Sparschienetickets oder Karten für Nightjet-Züge sind jedoch noch immer nicht im Dienstleistungsangebot der neuen Benutzeroberfläche. "Anfangs kann es noch vorkommen, dass unsere Kunden die Empfindung haben, die Automaten seien langsamer. In Wirklichkeit ist man aber noch nicht daran gewöhnt", meint Zumtobel.Für eine möglichst reibungslose Umstellung will man mit geschulten PromotorInnen und Flyern sorgen. Auch Videos auf der ÖBB-Webseite sind eine Begleitmaßnahme die Informationen an die Zuggäste heranzutragen.