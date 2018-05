Neue Präsidentin für Vinzenzgemeinschaften Tirol

01.05.2018, 10:00 Uhr

Die Hilfsorganisation, Vinzenzgemeinschaften Tirol begeht einen Wechsel in der Führungsebene. Karoline Knitel werden die wesentlichen Teile der Führungsverantwortung übergeben. Christoph Wötzer wird nach 18 Jahren Ehrenpräsident. Gemeinsam will man sich vor allem der Betreuung einsamer Menschen widmen.

Eine Präsidentin mit Erfahrung

TIROL. Die langjährige Mitarbeiterin undwird künftig als Präsidentin deragieren. Mit ihr als Präsidentin wird die Führungsebene verbreitert.selbst, wird noch als Ehrenpräsident mitarbeiten.bringt als ehemalige Vizepräsidentin die nötige Erfahrung mit, um Herausforderungen wie die Arbeit an derzu meistern. „Die Einsamkeit ist nur dann in den Griff zu bekommen, wenn man sich breit organisiert und eine dauerhafte Einrichtung schafft, die sich der Thematik annimmt“, weiß

Hilfsbreitschaft der Tiroler gestiegen

Sich deranzunehmen, ist schon seit 2002 unter dem Stichwortimin Innsbruck gängig. Hier schenken die Mitglieder der Vinzenzgemeinschaft den Bewohnern Zeit, in Form von, damit die Einsamkeit keine Chance hat.Die Anzahl der Gemeinschaften in Tirol ist seit 2000 stetig gestiegen. Insgesamt von 33 auf. Dazu noch: "Die große Zahl an Neugründungen ist sehr erfreulich – sie zeigt, dass die grundsätzliche Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung gegeben ist."Wer an der Arbeit in einer Vinzenzgemeinschaft interessiert ist, kann sich unter der Nummer 0650 / 65 35 872 oder per Email: vinzenzgemeinschaften.tirol@gmail.com informieren.Mehr zum Thema auf meinbezirk.at: