Nicht Terror macht Innsbruckern Angst

11.05.2017, 00:00 Uhr

Ein Kommentar zur Terrorübung Tromos

INNSBRUCK. Terror gehört zu unserem Alltag. Terror in Berlin, Terror in Paris, Terror in Brüssel. Er ist näher gekommen und macht mehr Angst als vorher, als die Schlagzeilen noch hießen: Terror in Bagdad, Terror in Jerusalem, Terror irgendwo weit entfernt. Die akute Terrorgefahr – die USA hat sogar eine Reisewarnung für Europa ausgegeben – macht aber den InnsbruckerInnen wenig Angst. Trotzdem rüstet sich die Exekutive für einen möglichen Anschlag: Bei der Großübung Tromos haben Einsatzkräfte – von der Cobra bis zum Roten Kreuz – in Igls den Ernstfall geübt. Das ist zwar beruhigend, die eigentlichen Ängste, die die Innsbrucker Bevölkerung hat, sind aber damit nicht abgetan. Die sind nämlich andere. Alles wird teurer, es gibt weniger Arbeit, die Wohnungssituation ist zum Schreien. Und auch das subjektive Sicherheitsgefühl leidet unter der immer heterogener werdenden Bevölkerung: Mehr Fremde, mehr Armut, mehr Kriminalität – davor hat man Angst. Schade, dass solche Ängste viel differenzierter sind, als dass man ihnen mit einer Großübung den Wind aus den Segeln nehmen könnte.