Nun ist es fix: Wolfgang Fleischhacker ist neuer Rektor

04.05.2017, 08:14 Uhr

INNSBRUCK. Prof. Wolfgang Fleischhacker wird ab 1. Oktober 2017 der neue Rektor der Medizinischen Universität Innsbruck.Der Senat der Medizinischen Universität schlug drei Kandidaten zur Anhörung vor. Nach den Anhörungen entschloss sich der Universitätsrat einstimmig für Wolfgang Fleischhacker, Direktor der Universitätskliniken für Psychiatrie in Innsbruck. Er folgt damit der scheidenden Rektorin Helga Fritsch. Am 1. Oktober 2017 übernimmt Wolfgang Fleischhacker das Amt des neuen Rektors bis 30. September 2021.Tirol kliniken, das Land Tirol und Karlheinz Töchterle gratulieren Wolfgang Fleischhacker zu seiner neuen Aufgabe als Rektor der Medizinischen Universität Innsbruck.Wolfgang Fleischhacker studierte Humanmedizin an der Universität Innsbruck und arbeitete zunächst als Universitätsassistent in den Abteilungen für Psychiatrie und Neurologie. Später habilitierte er sich für das Fach Psychiatrie und arbeitete ab 1989 als Oberarzt an der Universitätsklinik für Psychiatrie der Universität Innsbruck. Seit 1992 ist er Psychotherapeut mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie. 1993 wurde er als Universitätsprofessor an die Klinische Abteilung für Biologische Psychiatrie der Medizinischen Fakultät der Universität in Innsbruck berufen. Ab 1994 leitete er dort auch die Abteilung für Biologische Psychiatrie. Er hatte eine Lehrverpflichtung in Innsbruck und war Gastprofessor in New York. Er war unter anderen Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie und Vizepräsident des International College of Neuropsychopharmacology.