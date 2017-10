Österreichischer Klimaschutzpreis 2017: Öffi-Tarifreform im Finale

11.10.2017, 12:33 Uhr

Durch die Umsetzung der Tarifreform im öffentlichen Verkehr, kann Tirol nun auf den österreichischen Klimaschutzpreis 2017 hoffen. LHStvin Ingrid Felipe begrüßt dies und erhofft sich viele NachahmerInnen für die Öffi-Tarifreform.

TIROL. Die Einführung des Tiroltickets und die Tarifreform im öffentlichen Verkehr wurde nicht nur in Tirol begeistert aufgenommen. Derrückt, für diese Fortschritte immer näher. Der Preis wird vonund demvergeben.Im Oktober werden im ORF in der Sendungdie Finalisten vorgestellt und ab demkann man per Telefon, Facebook oder auf der Website www.klimaschutzpreis.at abstimmen, wer den Preis am ehesten verdient hat.

Es wurdenaus ganz Österreich eingereicht, doch die Öffi-Tarifreform schaffte es ins Finale. Über dieses Gelingen ist vor allemstolz: „Wir haben vorgezeigt, dass auch in einem flächenmäßig großen Bundesland in Tirol ein einheitliches und ein ganzes Jahr gültiges Öffi-Ticket für einen guten Preis machbar ist."Natürlich hofft Felipe durch dieses Projekt viele NachahmerInnen, für ähnliche Projekte zu gewinnen. Dies wäre ein Schritt der Länder in Richtung Klimaschutz, da laut Felipe die Klimaschutzregierung des Bundes auf Eis liegt.