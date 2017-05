Online-Preise immer intransparenter!

08.05.2017, 12:09 Uhr

AK-Test zeigt: Große Preisschwankungen bei online-Preisen - Schwankungen bis zu 167 Euro innerhalb weniger Tage, abhängig vom Endgerät möglich!

Zum AK-Test

Preisänderungen innerhalb von Minuten

Unterschiedliche Preise je nach Endgerät - dabei kamen Apple-User teilweise günstiger davon

Preisdifferenzen von wenigen Euro bis hin zu 167 Euro - teilweise mit der gleichen Endgerät-Marke

Bei einem Anbieter waren alle Produkte auf der österreichischen Webseite um bis zu 100 Euro teurer als auf der Deutschen

Erste Personalisierungen bei der Ausgabe der Preise ist festzustellen

Personalisierte Preisdifferenzierung ist kritisch zu sehen

Regulierung für die individualisierte Preisdifferenzierung beim Onlinekauf gefordert

TIROL. Der Ak-Test zeigt, dass Online-Angebote immer intransparenter werden. Je nach Ort, Tag und Endgerät schwanken die Preise bis zu 167 Euro innerhalb weniger Tage. Preise für ein und dieselbe Dienstleistung änderten sich teilweise innerhalb von fünf Minuten.MitarbeiterInnen der AK erhoben an sechs Tagen im März zu einer bestimmten Uhrzeit Preise der Online-Anbieter Amazon, Lufthansa, Air Berlin, Austrian Airlines, Opodo, Booking.com und Heine-Versand. Getestet wurde mit mehr als 20 verschiedenen Endgeräten, die über Wien, Niederösterreich, Salzburg, Kärnten, Tirol und Düsseldorf verteilt waren. Das Ergebnis war zum Teil völlig intransparent:Durch diese Intransparenz bei der der Ausgabe der Preise werden Preisvergleiche immer schwieriger. Auch datenbasierte individualiserte Preisdifferenzierung macht den Preisvergleich beim Online-Shoppen intransparenter.Die individualisierte Ausgabe der Preise führt auch zu Problemen, so die AK: "Es wird für den Einzelnen immer schwieriger, einen fairen Marktpreis herauszufinden und eine informierte und wirtschaftlich günstige Entscheidung zu treffen. Zudem kann diese Art der Preisgestaltung schnell zu weitreichenden Eingriffen in die Privatsphäre sowie zu Diskriminierung führen."Die Arbeiterkammer (AK) weist darauf hin, dass es beim Onlinekauf und der Preisgestaltung klare Regelungen auf der EU-Ebene braucht. Unternehmen sollten verpflichtet werden, ihre Preispolitik offenzulegen. Dabei sollte besonderes Augenmerk darauf gelegt werden, ob personenbezogene Daten, Surf- und Kaufverhalten, geografische Lage oder Endgerätetyp Einfluss auf die Preisgestaltung haben. Auch sollte die Verwendung des Endgeräts keinen Einfluss auf die Preisberechnung haben. In Bezug auf dynamische Preisgestaltung sollten Preise nur einmal pro Tag verändert werden dürfen.