POETISCHE REISE MIT PAUL FÜLÖP

03.05.2018, 12:13 Uhr

Innsbruck : Caruso´s Theatercafé, Universitätsstr. 3 | Seit fast 10 Jahren veranstaltet der seit 1983 als Schriftsteller tätige, Autor Paul Fülöp in seiner Heimatstadt Innsbuck in „Caruso‘s Theatercafé“ jeden 1. Dienstag im Monat, seine Poetischen Reisen mit Musikbegleitung. Immer wieder lädt er sich dazu Gäste der ebenfalls schreibenden Zunft ein und stellt den Abend unter ein Thema. Nicht nur, dass er Gäste einlädt, es haben auch Besucher die Möglichkeit eigene Texte beizutragen und auch selber vorzutragen.

So auch am 1. Mai. Paul Fülpö brachte zum Thema Apokalyptische Welt Texte aus seinem im Grazer SoralPRO Verlag erschienen Buch „So sprach der Mensch“.Dieses mal war die Grazer Autorin Marina R. Soral mit ihrer Neuerscheinung „Jenseits des Tellerrands“ satirischen Betrachtungen zum apokalyptischen Gestern und Heute zu Gast.Es war ein kurzweiliger Abend mit vielen netten Gästen, umrahmt von einer hervorragenden Musikgruppe bestehend aus Armagan Uludag (Gitarre und Gesang), Mehmet Togacar (Saz) und Ersin Naz (Cahon) eine gelungene Mischung aus Türkischer und Kurdischer Musik welche hervorragend auf die Texte abgestimmt war.Jedem Literarisch Interessierten der am 1. Dienstag im Monat in Innsbruck weilt, kann diese Veranstaltungsreihe nur ans Herz gelegt werden.Diese Art der Veranstaltung sollte auch in anderen Bundesländern Schule machen, es wäre wünschenswert. In den anderen Bundesländern gibt es auch jede Menge Autoren die, außer sie sind in verschiedenen Literaturvereinen, welche eigene Veranstaltungen machen, kaum eine Plattform zur zum Vortrag ihrer Werke haben.