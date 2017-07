Posch malt sein größtes Bild

18.07.2017, 13:38 Uhr

Der Künstler Franz Posch hat ein Bild gemalt. Sein Thema: Die Toskana

ABSAM. Eine Zusammensetzung von alten Bildern sei es, was der Absamer Künstler Franz Posch in den letzten Wochen gemalt hat. Und dieses Gemälde obendrauf sein größtes Werk: 4m x 2,5 m. "Impressionen aus der Toskana" wird künftig bei Holly-Besitzer Bernhard Peskoller an der Wand hängen. "Das Bild zu malen, war eine Herausforderung", erklärt Posch. "Es hatte grad und grad Platz im Atelier". Er arbeitet mit natürlichen Erdfarben, die er in Italien ankauft. Sie strahlen Wärme aus. Seit 25 Jahren ist Posch nun in die Toskana verliebt. Er nennt die italienische Provinz seine 2. Heimat und ist jährlich dort, um neue Bilder zu malen. Ansonsten ist er in Absam und werkt in seinem kleinen Paradies, in dessen Garten Freunde und Bekannte auf ein Glas Wein vorbeikommen und dem Künstler bei der Arbeit über die Schulter schauen.