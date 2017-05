Pradl muss Baulärm noch ein Jahr ertragen

03.05.2017, 10:17 Uhr

Die Straßenbahn in Pradl nimmt langsam Formen an. Doch die Bauarbeiten sind auch eine Belastung.

Im Stadtteil Pradl stellt der Bau der neuen Straßen- und Regionalbahn eine besondere Herausforderung dar. Schließlich müssen die Baustellen dort in dicht besiedeltem Gebiet durchgeführt werden – oft zum Leidwesen der Anrainer. Aber häufig leiden die ansässigen Betriebe besonders unter den Baumaßnahmen vor ihrer Haustür. Eine schlechte Zufahrtssituation, Straßensperren und der Wegfall von Parkplätzen machen während der Bauphase etlichen Geschäften, Restaurants und Dienstleistern zu schaffen – die Kunden bleiben aus.Die gute Nachricht ist: ein Ende ist in Sicht; die Schlechte: ein Jahr dauert's noch. Bis Ende 2017 sollen die Bauarbeiten in der Amraser Straße endgültig fertiggestellt sein. Allerdings wird an der Ecke Pradler Straße / Defreggerstraße noch bis einschließlich 2018 gebaut. Bereits fertiggestellt ist die neue Straßenbahnlinie in der Amthorstraße und in der Pembauerstraße.