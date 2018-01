Ostersonntag, 1. April 2018, 20.15 UhrInnsbruck, Congress (Dogana)Rain (2001/2016, ÖEA)Choreographie: Anne Teresa De KeersmaekerRosasMit Laura Bachman, Léa Dubois, Anika Edström Kawaji, Zoi Efstathiou, Yuika Hashimoto, Laura Maria Poletti, Soa Ratsifandrihana, Frank Gizycki, Robin Haghi, Luka Švajda, Lav CrnčevićMusik: Steve ReichKoproduktion 2016 De Munt / La Monnaie (Brussel/Bruxelles), Sadler’s Wells (London), Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

Rain ist das elektrisierendste Stück der belgischen Starchoreographin. Auf der Bühne entwickelt sich eine Form von Ekstase in der Bewegung, von Flut oder Feuer, die von einem Körper auf den anderen übergeht ohne jemals anzuhalten. Angetrieben werden die elf Tänzer von den unwiderstehlichen rhythmischen Wellen der Music for 18 Musicians. Sie werden Teil einer unbändigen Energie, die sie miteinander verbindet. Es entsteht ein einzigartiges Miteinander, ein brodelndes Netzwerk, in dem sich Atem und Geschwindigkeit vereinen. Ein Abend purer Lebensfreude.Informationen zum KartenvorverkaufFestivalpassIm Jubiläumsjahr können Sie einen Festivalpass in limitierter Auflage erstehen. Mit ihm erhalten Sie Zugang zu allen Veranstaltungen des Festivals. Die Platzkarten müssen Sie sich im Vorverkauf (Festivalbüro) oder an der Abendkassa besorgen.Preis: € 170,- Vollpreis | € 85,- junge Menschen unter 26 JahreNur um Festivalbüro erhältlich.Festivalbüro und KartenSchmiedgasse 5, 6060 Hall i.T.Tel: +43 5223 53808 | Fax: +43 5223 53808-80office@osterfestival.at | www.osterfestival.atKarten sind im Festivalbüro, unter www.osterfestival.at und österreichweit in allen Vorverkaufsstellen von Ö-Ticket erhältlich.