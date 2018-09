Robert Unterweger wird neuer ORF-Tirol-Chef

24.09.2018, 18:39 Uhr

Ab 1. Jänner 2019 wird Robert Unterweger ORF-Landesdirektor von Tirol

Der ORF Tirol hat ab 1. Jänner 2019 einen neuen Chef. Vergangenen Donnerstag hat der ORF-Stiftungsrat die Bestellung von Robert Unterweger (50) als Landesdirektor beschlossen. Seine Funktionsperiode dauert drei Jahre. Der versierte Journalist Unterweger folgt damit dem langjährigen Direktor Helmut Krieghofer (66) nach, der mit Jahresende in Pension geht. Unterweger stammt – genauso wie Krieghofer – aus Osttirol und ist seit 1986 bei ORF Tirol tätig. Erst im August wurde er zum interimistischen Chefredakteur bestellt. Diese Funktion wird mit seinem Amtsantritt als Landesdirektor neu zu besetzen sein. "Ich setze – nach unerfreulichen Schlagzeilen über den ORF Tirol in diesem Jahr – auf einen konstruktiven Neustart. Seriöse objektive Information ist unsere Aufgabe. Mein erklärtes Ziel ist es grundsätzlich, den ORF Tirol als Heimatsender im modernen Sinn trimedial, also mit Internet, Radio und Fernsehen, zukunftsfit zu machen und ihn inhaltlich noch näher an die Bürger zu bringen", erläutert Unterweger.