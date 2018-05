Selbsthilfe Tirol feiert 25-Jahr-Jubiläum

04.05.2018, 08:21 Uhr

Die Selbsthilfe Tirol kann ihr 25-jähriges Jubiläum feiern und freut sich über das bisher Erreichte. Mit 160 verschiedenen Selbsthilfegruppen und einem eigenen Zweigverein für Osttirol beeinflusst die Selbsthilfe das Leben leidender Menschen positiv.

Politik feiert das langjährige Bestehen mit

TIROL. Ein viertel Jahrhundert ist dienun schon aktiv und feierte dies mit den fördernden Einrichtungen im Landhaus in Innsbruck. Gemeinsam bewältigt man die verschiedensten Probleme und das schon seit 1993.Auchist anwesend und erläutert: "Die Selbsthilfe Tirol ist seit 25 Jahren ein schützendes und helfendes Dach für Menschen mit ihren unterschiedlichsten gesundheitlichen, psychischen und sozialen Problemen."Zudem betont der Gesundheitsminister, wie wichtig die Selbsthilfe in einem sozialen Gefüge ist und das professionelle Versorgungssystem ergänzt.So auch: "Die Selbsthilfe Tirol versteht sich seit 1993 als serviceorientierte Kontaktstelle für mittlerweile 160 vielfältig tätige Selbsthilfegruppen, die im ganzen Land aktiv sind. Der Dachverband unterstützt wirksam die Entstehung, Entwicklung und Aktivitäten der Selbsthilfegruppen in Tirol."Weitere Gratulanten zum Jubiläum waren die InnsbruckersowieMehr News aus Tirol: Nachrichten aus Tirol