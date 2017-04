Tag der offenen Tür im Oldtimerclub Innsbruck

AT

Am Samstag, dem 22. April lädt der Oldtimerclub Innsbruck wieder zum Tag der offenen Tür ein. Präsentiert werden von 10.00 bis 18.00 Uhr rund um die Clubgarage wieder zahlreiche alte Fahrzeuge. Zu finden ist der Oldtimerclub Innsbruck in der Josef Wilbergerstraße 29 (hinter Autohaus VOWA, nahe Fa. Fruchthof, im Gebäude der Firma Schweisstechnik Busch).

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen heuer Einsatzfahrzeuge von dazumal – die Clubfeuerwehr ist durchaus eine sehenswerte Rarität.

Der Mercedes 408, Feuerwehr, Rosenberger Aufbau, wird diesem Tag nicht nur präsentiert, sondern auch gefahren. Interessierte können sich auch über die durchaus spannende und wechselhafte Geschichte dieses historischen Fahrzeuges informieren.

Vereinsziel des Oldtimerclub Innsbruck ist es bei einem möglichst breiten Publikum die Liebe zu alten Fahrzeugen zu wecken. Freudig begrüßt werden soll an diesem Tag daher jeder vom Auto Sammler bis zum absoluten Auto Laien. Für Speisen und Getränke ist hinter dem Gebäude gesorgt.

Ziel dieser Veranstaltung wäre es auch heuer wieder möglichst zahlreiche Oldtimer-Freunde zur ersten Frühjahrsausfahrt zu motivieren. Dies frei nach dem Motto: Eure fahrenden Lieblinge werden nicht vom Fahren sondern vom Herumstehen kaputt.