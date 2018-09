Tag des Denkmals am 30. September in Tirol

10.09.2018, 11:21 Uhr

Am 30. September wird dieses Jahr wieder der "Tag des Denkmals" gefeiert. Ganz besonders dieses Jahr das Motto: „Schätze teilen – Europäisches Kulturerbejahr“. Mit insgesamt 18 Programmpunkten hat das Land Tirol wieder einiges zu bieten und zu entdecken.

Vielfältiges Programm zum Tag des Denkmals

Europäisches Kulturerbejahr

TIROL. Am Tag des Denkmals kann man in Tirol denkmalgeschützte Objekte betrachten und einen Blick auf dasunddes Landes werfen und das meist zumWer ganz genau hinsehen möchte, kann sich für spezielle Führungen, Präsentationen oder Ausstellungen anmelden. Hier werden landesgeschichtliche oder kunsthistorische Schätze gezeigt. Als eines der Highlights im Programm wird die Wiederentdeckung des barocken Festsaals im Stift Stams angekündigt.Dass der Tag des Denkmals dieses Jahr in das Europäische Kulturerbejahr fällt, kommt auch dem, Abteilung für Tirol gelegen. Man erhofft sich somit den Menschen noch besser, einen Zugang zu den "besondere Schätze aus der Vielfalt der heimischen Denkmallandschaft" zu ermöglichen.

