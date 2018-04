Teddies mit gebrochenem Herzen

26.04.2018, 16:09 Uhr

Kinder lassen gerne ihrer Fantasie freien Lauf: Auch beim jährlich stattfindenden Teddybärkrankenhaus gab es heuer "interessante Fälle", die die angehenden Ärzte und Ärztinnen zu behandeln hatten.



Kinderlachen ist die Bezahlung

INNSBRUCK. So laut wie in der Teddybärkrankenhaus-Woche ist es selten in der Innsbrucker Kinderklinik. Hunderte Kinder kommen jährlich ins Krankenhaus, um ihre Kuscheltiere versorgen zu lassen. Da wird Teddybären der gebrochene Arm in Schiene gelegt, dort ein Röntgen an einem Kuschelkätzchen durchgeführt, an einer dritten Station wiederum Blut (á la Himbeersirup) von einem riesigen Plüschbären genommen. Genommen werden soll mit dieser Aktion auch noch was anderes: Die Angst, die Kinder vor Krankenhäusern, Spritzen, Geräten und dem weißen Kittel haben. Gleichzeitig ist es auch für die MedizinstudentInnen, die sich freiwillig als Teddy-Ärzte zur Verfügung stellen, eine hervorragende Übung, wie künftig mit kleinen Patienten umzugehen ist. Die Leitung der Kinderklinik ist von der Aktion begeistert und meint: "Wir freuen uns, dass so viel Leben da ist. Es könnte öfters so sein".Die gesamte Woche lang - heuer fand das Teddybärkrankenhaus vom 17. bis 20. April schon zum 22. Mal in Innsbruck statt - beschäftigten sich 350 MedizinstudentInnen ehrenamtlich um die süßen Patienten. Dabei kamen zirka 1.600 Kinder mit ihren Lieblingstieren, um ein gebrochenes Hasenohr oder ein gebrochenes Herz vom Doktor verpflegen zu lassen. Für die StudentInnen ist es eine große Freude, wie sie dem STADTBLATT gegenüber sagen, wenn sie so viele lachende Gesichter sehen. Kindergartengruppen kommen am Vormittag, der Nachmittag ist zumeist für alle Kinder mit Begleitung öffentlich und kostenlos zugänglich. Jetzt muss man aber wieder ein Jahr lang warten, erst dann öffnet das Teddybärkrankenhaus seine Pforten wieder.