Tirol - Diese Geschichten haben euch im März 2018 bewegt

19.04.2018, 15:05 Uhr

Im März kam es vor allem im Raum Landeck zu zahlreichen Felsstürzen - zahlreiche Straßen wurden gesperrt. Daneben gab es in Kufstein noch einen Überfall und ein Bagger stürzte im Bezirk Schwaz ab.

Das sind die meistgelesenen Beiträge im März

TIROL. Hier findest du auf einen Blick, was euch auf meinbezirk.at in Tirol am meisten bewegt hat. Folgende Artikel unserer Redakteure wurden am häufigsten gelesen.Auch im März ist in Tirol wieder eine Menge passiert.(Serfaus/Fiss/Ladis): Sperre der Serfauser Straße aufgrund von Hangrutschgefahr - Am 12.03. wurde nach einem Steinschlag die L 19 Serfauser Straße gesperrt: Serfaus, Fiss und Ladis waren auf dem Straßenweg nicht erreichbar.

(Bruck): Bagger stürzte am Bruckerberg ab - Ende Feber stürzte ein Bagger über steiles Gelände rund 50 Meter ab. Polizei beendet Gerüchteküche um Prostitution am Hecherhaus - Seit das Hecherhaus gut lief, kamen Gerüchte auf, dort würden auch Liebesdienste angeboten - die Polizei kam zum Lokalaugenschein ... Festnahmen nach argem Überfall in Kufstein - Am 17. März kam es zu einem brutalen Überfall in der Nähe des Q-West. Nun konnten die Verdächtigen festgenommen werden.(Serfaus-Fiss-Ladis): Freie Fahrt aufs Plateau: Ab Samstag Verkehrsfreigabe der Ladiser Straße - Aufgrund von Felsstürzen war die Ladiser Straße gesperrt ... Nach Blocksturz: Totalsperre der Reschenstraße zwischen Ried und Tösens - Am 9.3. kam es zu einem riesigen Felssturz auf die Straße zwischen Ried und Tösens - eine Totalsperre wurde notwendig.(Serfaus-Fiss-Ladis-Ried): Freigabe der Ladiser Straße voraussichtlich erst am Samstagfrüh - Das Gebiet um die Serfauser Straße kam im März nicht zur Ruhe - die Arbeiten an der Ersatzstraße mussten immer wieder unterbrochen werden ...(Pettneu): Felssturz: Stanzertalstraße für mehrere Tage gesperrt - Rund fünf Kubikmeter Fels- und Hangmaterial haben die Straße bei Kilometer 5,7 verlegt.(Serfaus-Fiss-Ladis): Parkplätze und Shuttle-Service für anreisende Gäste eingerichtet - Grund dafür ist ein Felssturz-Anbruch oberhalb der Serfauser Alm.(Serfaus-Fiss-Ladis): Sonnenplateau: Öffnung der Ladiser Straße am Freitag geplant - Die Bauarbeiten für eine Ersatzstraße waren nach einem Felssturz notwendig geworden.