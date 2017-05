Tux1280 – Craft Beer aus dem Tuxertal

10.05.2017, 16:00 Uhr

Gold, Schwarz, Rot, Blau und Grün – die Etiketten fallen sofort ins Auge, genauso wie der Name des neuen Biers aus dem Tuxertal – "Tux1280". Die Zahl steht für die Seehöhe von Tux-Lanersbach und für das Jahr, in dem Tux erstmals urkundlich erwähnt wurde. "Wir wollten für unser Craft Beer nicht einfach nur einen Namen, wir wollten eine Geschichte erzählen, eine Geschichte, die zu Tux passt", erinnern sich Timothy Jones und Neil Vousden an den Prozess der Namensfindung für ihr Craft Beer.

Die beiden Engländer leben seit einigen Jahren in Tux und lieben, eh klar, Craft Beer. Kennengelernt haben sie das Tuxertal wie so viele beim Skifahren im Winter. "Dann kam irgendwann der Entschluss und auch die Möglichkeit, nach Tux zu ziehen. Jetzt wachsen meine Kinder hier auf. Sie lernen jetzt zuerst Tuxerisch, dann Deutsch und dann Englisch", lacht Timothy und freut sich einfach nur, dass sein Traum von einem Leben in den Bergen in Erfüllung gegangen ist. Neil ist der Braumeister der kleinen Craft Beer Brauerei und in seinem Brotberuf Hausmeister in einem Hotel in Hintertux. Irgendwann hat er Tim auf ein "Guinness" eingeladen und ihm dabei sein selbstgebrautes Craft Beer angeboten. Hergestellt hat es der passionierte Tüftler in kleinen Bottichen bei sich zuhause. Tim, der für das Marketing der Craft Beer Brauerei zuständig ist, war sofort begeistert und schon wurden erst Pläne geschmiedet.Gemeinsam experimentierten die beiden über Monate in Tims Keller, bis die Rezepturen für die jetzt fünf Craft Beer Sorten passten. Keine leichte Aufgabe, denn ihre wichtigste Zutat ist das Tuxer Quellwasser und das kann recht "launisch" sein. Der Gletscher spielt in den natürlichen Abläufen des Tuxertals eine enorm wichtige Rolle. "Das Wasser ist jeden Tag anders, selbst innerhalb eines Tages ändert sich seine Zusammensetzung", erklärt Neil die Herausforderung. Es mussten also Rezepte her, die sich den unterschiedlichen Gegebenheiten anpassen lassen. Im Herbst 2016 war es dann so weit. In trendigen Flaschen und mit eleganten Gläsern präsentierten Neil und Tim den Tuxertaler Wirten erstmals ihr Craft Beer. Bei der Verkostung im Tux-Center wurden heimische Spezialitäten zum Bier serviert – eine perfekte Ergänzung. Hergestellt werden "Wit Bier", "Mountain Porter", "Himbeerbier", "Pale Ale" und "Alpine Amber Ale" – die Etiketten geben Empfehlungen zu welcher Speise die jeweilige Sorte besonders gut passt."Für unser Bier verwenden wir ausschließlich frische, natürliche Zutaten. Neben Hopfen und Malz geben wir unseren Bieren mit Orangenschalen, Himbeeren, Schokolade oder Vanilleschoten eine besondere Note", verrät "Braumeister" Neil das Geheimnis des Tux1280. "Wir stellen auch an uns selbst höchste Ansprüche. Damit wollen wir unsere Wertschätzung für das Tuxertal zum Ausdruck bringen", erklärt Tim.Heute wird das "Tux1280" in vielen Bars, Restaurants und Gasthäusern des Tuxertals ausgeschenkt. Woche für Woche brauen die zwei 1.000 Liter Bier, die sie per Hand in Flaschen und Fässer abfüllen. Im Frühjahr 2017 wird investiert und der Ausstoß der kleinen Tuxer Craft Beer Brauerei auf wöchentlich 2.000 Liter verdoppelt. Wie es weiter gehen soll? "Unser Bier steht für höchsten Trinkgenuss. Wir möchten schon noch etwas wachsen, aber immer eine Craft Beer Brauerei aus dem Tuxertal bleiben", zeigt Tim große Verbundenheit zu seiner neuen Heimat. Denn Unterstützung haben sie von allen Seiten bekommen. Davon wollen die beiden auch ein Stück zurückgeben. „Das grüne Alpine Amber Ale haben wir der Bergrettung gewidmet. Ein Teil des Verkaufspreises jeder Flasche geht direkt an die Ortsstelle Tux", erklärt Timothy Jones, der selbst Bergretter ist.