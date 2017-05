Verbrennung: Schützen Sie Ihr Kind! - Wir verlosen 90 Kirschkernkissen

09.05.2017, 07:30 Uhr

Schon eine Tasse heißer Tee kann lebensbedrohlich sein.

Sicher groß werden

Zum Tag der Sicherheit verlosen die Bezirksblätter und die Tiroler Versicherung 90 Kirschkernkissen.

Jedes Jahr müssen in Österreich 3.000 Kinder wegen Verbrennungen oder Verbrühungen im Krankenhaus behandelt werden. Viele Unfälle könnten mithilfe einfacher Maßnahmen verhindert werden! Deshalb macht die Tiroler Versicherung an ihrem diesjährigen Tag der Sicherheit auf das Thema aufmerksam.Mit dieser Aktion will die Tiroler Versicherung einen Beitrag leis-ten, um das Leben der Kleinsten sicherer zu machen, daher verschenken sie Kirschkernkissen. Als sichere Alternative zur mit heißer Flüssigkeit gefüllten Wärmflasche sollen diese die Eltern daran erinnern, dass sie mit ein wenig Achtsamkeit die Gesundheit ihres Kindes schützen. Mag. F. Mair, Vorstandsdirektor der Tiroler Versicherung: „Niemand will sein Kind absichtlich einer Gefahr aussetzen, aber Gedankenlosigkeit hat im Alltag oft grausame Konsequenzen. Gerade deshalb möchten wir das Sicherheitsbewusstsein bei den Eltern stärken.“ Die Kirschkernkissen sind, solange der Vorrat reicht, in allen TIROLER Kundenbüros für TIROLER Kunden kos-tenlos erhältlich.