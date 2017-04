Vom Elend der Grillen

28.04.2017, 16:01 Uhr

Die Kammerspiele zeigen Roland Schimmelpfennigs brillante Jetztzeit-Parabel „Der goldene Drache“

Fünf Schauspieler/innen, die in atemberaubender Geschwindigkeit und einer mustergültigen Konzentration in 17 Rollen schlüpfen. Dazu eine klare Vorgabe des Autors, dass gerade stereotype Geschlechtsrollen genau anders rum besetzt werden. Und schließlich eine unglaublich faszinierende Erzähltechnik, in der die Figuren gerade in den beklemmenden Momenten des Emotionsstaus aus ihren Dialogen und Interaktionen aussteigen, um diese sprichwörtliche Pause des Entsetzens oder Nachdenkens oder Nichtmehrweiterwissens als solche auszuweisen. Doch die eigentliche Brillanz liegt natürlich in der Virtuosität, mit der sich Schimmelpfennig jener Short Cuts-Dramaturgie bedient, die sich auf Robert Altmanns Kultfilm aus den frühen Neunzigern bezieht. Was schon Altmann exemplarisch vorexerzierte, nämlich dass alle Figuren, so unterschiedlich ihre Lebensumstände und Herkünfte auch sein mögen, in irgendeiner Weise zusammenhängen, das erhält in Schimmelpfennigs Stück aus dem Jahr 2009 eine zusätzliche Brisanz. Denn letztlich hat Schimmelpfennig mit seinem Schauspiel „Der goldene Drache“ eine der wohl sinnfälligsten Parabeln auf Globalisierung und Migration verfasst, die sich trotz der beklemmenden Thematik federleicht anschleicht und einen regelrecht mit-nimmt, und das in doppeldeutiger Weise. Wann immer die blanke Realität kaum aushaltbar wäre, bricht er die Szenerie durch magisch-poetische Bilder und Interventionen, wie dies natürlich Emir Kusturica oder etwa Paul Thomas Anderson in Magnolia schon auf wunderbare Weise vorgeführt haben. Und so fliegt ein Zahn in Zeitlupe durch die Luft, lässt er uns Stück für Stück am wachsenden Elend einer Grille teilhaben. Regisseurin Elisabeth Gabriel, eine Spezialistin für komplexe Theatertexte, die nach längerer Pause, endlich wieder für das TLT inszeniert, fügt zu all dem noch das reflexive Element und Moment des Meeres(rauschens) ein. Wohl auch als Symbol und Mahnmal für das Verschwinden und Verschlucktwerden. Über den Inhalt selbst mag man gar nicht zu viele Worte verlieren, weil man möglichst wenig wissen sollte, damit einen die ganze dramaturgische Wucht dieses Stückes so richtig packen kann. Nur soviel vorab: Alle Figuren leben in einem Mietshaus, in dem sowohl ein Kiosk wie ein asiatisches Restaurant untergebracht sind. Und alles Drama beginnt und entzündet sich mit dem unerträglichen Zahnschmerz eines jungen Chinesen in der beengten Küche besagten Restaurants. Kristoffer Nowak, Antje Weiser, Marion Fuhs, Andreas Wobig und Hans Danner präsentieren sich als perfekt aufeinander abgestimmtes Ensembles und entlassen einen zuletzt sprachlos und jubelnd zugleich.