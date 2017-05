Wahlkampf, Pannen und die Grünen

02.05.2017, 10:22 Uhr

Kommentar: Grünen verschieben Kampfabstimmung

Im Grunde sind die Innsbrucker Parteien schon mitten im Wahlkampfmodus. SPÖ ("holprig") und FPÖ ("einstimmig") haben nun ihre Spitzenkandidaten. Die Schwarzen sind sich noch nicht sicher, wen sie kandidieren lassen sollen/können/müssen und bei den Grünen schaut es aus, als ob es sich nicht um eine etablierte Regierungspartei handeln würde, sondern um einen Newcomer am Politfeld: Dabei machen Überraschungen (Willi-Kandidatur) und Pannen (EDV-Datenbankfehler) unmissverständlich klar, dass die Nervosität innerhalb der Grünen steigt. Da treffen eine etablierte, bei den BürgerInnen aber nicht sehr populäre Gemeindepolitikerin (Pitscheider) und ein einstiger Gemeindepolitiker mit einem starken bürgerlichen Hintergrund (Willi) aufeinander und matchen sich um die Kandidatur. Egal wer am 29. Mai bei der Bezirksversammlung gewinnt: Danach heißt es für den Gewinner oder die Gewinnerin, Krönchen richten und als einheitliche Partei – ohne Pannen und Überraschungen – gemeinsam in die Wahl gehen.