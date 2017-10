Weihnachten im Schuhkarten - auch in Tirol

06.10.2017, 10:43 Uhr

Auch heuer kann man wieder Teil von Weihnachten im Schuhkarton sein - zwischen 1. Oktober und 15. November werden wieder weihnachtliche Schuhkartons gesammelt

Weihnachten im Schuhkarton

Weihnachten im Schuhkarton seit 1990

So funktioniert Weihnachten im Schuhkarton

Was kommt in den Schuhkarton?

Abgabeorte in Tirol bis 15. November

Innsbruck

Bezirk Innsbruck-Land: Innsbruck, Patsch, Kolsass, Mühlbachl,

Bezirk Schwaz: Schwaz, Weer, Weerberg, Mayrhofen,

Bezirk Reutte: Reutte

Bezirk Landeck: St. Anton/Arlberg

Bezirk Telfs: Telfs

Bezirk Kufstein: Kufstein, Wörgl, Ebbs, Angerberg, Kirchbichl, Thiersee, Niederndorf, Walchsee

Bezirk Kitzbühel: St. Johann

Alle Informationen zu Weihnachten im Schuhkarton



Von 1. Oktober bis 15. November hat man die Möglichkeit, für Weihnachten Freude zu schenken. Bis zum 15. November füllt man einen Schuhkarton mit Weihnachtsgeschenken und gibt ihn an einer der vielen Sammelstellen ab. Hinter der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" steht die Organisation "Geschenke der Hoffnung". Diese Organisation bittet Menschen in Österreich um Hilfe - um kleine Geschenke - verpackt in einem Schuhkarton. Im Dezember werden diese Geschenke an Kinder in Asien und Osteuropa geschickt.Weihnachten im Schuhkarton hat bereits eine lange Geschichte. 1990 - unter Zeiten Nicolae Ceausescus in Rumänien - sammelte Dave Cooke aus England die ersten Pakete für Kinder in Rumänien. Im Dezember verteilte er diese und andere Hilfsgüter unter den Kindern. Von dort nahm eine Erfolgsgeschichte ihren Beginn. Seit 1993 wurden weltweit bereits über 146 Millionen Kinder in rund 150 Ländern erreicht.Am besten ist es, wenn man den Schuhkarton (Größe: 30 x 20 x 10 cm) mit nützlichen und schönen Dingen packt: Dazu eignen sich Kleidungsstücke, Kuscheltiere, Hygieneartikel, kleines Spielzeug, Süßigkeiten, Schulsachen und etwas Persönliches wie eine Grußbotschaft mit einem Foto des Schenkers. Einige Gegenstände können aufgrund von Einfuhr-Zollbestimmungen nicht verschickt werden. Was nicht erlaubt ist, erfahren Sie auf der Homepage von Weihnachten im Schuhkarton.In Tirol können die Geschenke in folgenden Gemeinden abgegeben werden:Die genauen Abgabeorte findet man hier. Einfach den Ort eingeben und den nächsten Abgabeort finden: Abgabeorte - Weihnachten im Schuhkarton Für alle, die keine der Packstationen erreichen können, gibt es auch die Möglichkeit des Online-Packens.Weihnachten im Schuhkarton: Geschenke der Hoffnung