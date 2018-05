"Wenn ich gewinne, werde ich ..." – 10 Fragen an Christine Oppitz-Plörer

03.05.2018, 12:12 Uhr

Amtsinhaberin Christine Oppitz-Plörer will mit "Erfahrung" punkten und verweist auf ihre "Verlässlichkeit".

Sicherheit im öffentlichen Raum und soziale Sicherheit gehören für alle Generationen zu den wichtigsten Fragen im täglichen Leben. Deshalb werde ich mich um diesen Bereich zuerst kümmern. Das muss uns allen ein Anliegen sein und daher werde ich mit allen Fraktionen sofort Gespräche aufnehmen, um das voranzutreiben. Beste Kinderbetreuung, Sicherheit der Pflege, Wohnen und gute Mobilität stehen für mich im Vordergrund in einer Stadt, die Wirtschaftsmotor im Alpenraum ist.

Die Innsbrucker haben einen sehr vielfältigen Gemeinderat mit 10 unterschiedlichen Fraktionen gewählt. Diese Vielfalt zum Wohle der Stadt zu bündeln, ist eine Herausforderung, die viel Erfahrung bedarf und die ich daher mit gutem Gewissen annehme. Stabilität und Verlässlichkeit sind mir als Bürgermeisterin sehr wichtig! Ich lade alle ein, zusammen für die Innsbrucker Bevölkerung zu arbeiten.Ich will die beste Kinderbetreuung und Innsbruck als Wirtschaftsmotor für die Arbeitnehmer stärken. Die Bevölkerung will mehr Sicherheit und klare Regeln für ein geordnetes Miteinander. Dazu bekenne ich mich zu 100 Prozent. Ich stehe für soziale Sicherheit für alle, die es brauchen.Ideologische Scheuklappen bringen uns nicht weiter. Meine Haltung ist: Gut Zuhören kann nur, wer mit allen spricht! Ziel von Verhandlungen ist eine stabile Regierung, die im Interesse der Bevölkerung handelt. Unser Programm bietet viele Ansatzpunkte dafür."Gemeinsam für die Menschen arbeiten und Innsbruck leben."Gedanken mache ich mir jetzt ausschließlich um die gute Zukunft Innsbrucks und der Menschen unserer lebenswerten Heimatstadt Innsbruck. Meine ganze Kraft setze ich jetzt dafür ein, die Bürgerinnen und Bürger vom sicheren Innsbrucker Weg zu überzeugen.Für all jene Menschen und Gruppen, die das öffentliche Zusammenleben und die Freiheit gefährden, braucht es ordnungs- und sicherheitspolitische Maßnahmen. Dazu bekenne ich mich als Bürgermeisterin. Die Menschen sehnen sich nach Sicherheit, Recht und Ordnung. Entgegen der Kritik von grüner Seite habe ich mich von Anfang an für die MÜG eingesetzt und konkrete Maßnahmen gegen Missstände in der Stadt gesetzt. Der Ausbau der MÜG im Westen der Stadt hat sich bewährt. Dieses Erfolgsmodell möchte ich auf den Osten übertragen. Und ich setze mich vehement dafür ein, dass 200 zusätzliche PolizistInnen auf Innsbrucks Straßen für Sicherheit sorgen. Eines ist klar, ohne Regeln verlieren die Schwächsten der Gesellschaft!Es gibt kein Patentrezept. In diesem Bereich braucht es viele partnerschaftliche und neue Ideen und Handlungsmuster. Leistbares Wohnen bleibt eine der großen Herausforderungen, wenn es um Zuzug geht. Eine Stadt kann keine Gesetze gegen Immobilienhaie und Mietenwucher beschließen. Ich möchte nun konkrete Maßnahmen setzen: Die aktuelle Wohnbauoffensive abschließen, die Wohnungsrichtlinien anpassen und Studentenheime der neuesten Generation bauen, um den privaten Wohnungsmarkt zu entlasten. Mit der neuen Straßenbahn haben wir einen Meilenstein in Sachen Mobilität für alle Generationen gesetzt.Hier gibt es in der Tat viele gute Änderungsvorschläge, die wir gemeinsam prüfen und zur Umsetzung bringen werden. Den frei werdenden Parkraum wollen wir den Arbeitnehmern und Innsbrucker Betrieben kostengünstig zur Verfügung stellen. Zudem wollen wir die Stadtteile durch drei Fuß- und Radwegbrücken besser verbinden und damit alternative Fortbewegungsarten fördern.Die Sicherheit in den Stadtteilen hat oberste Priorität. Dazu gehören das neue Sicherheitszentrum, ein neuer MÜG-Standort im Osten und das Fortführen der LED-Beleuchtungsoffensive in unseren Parks. Im Westen der Stadt wollen wir die Autobahneinhausung Innsbruck-West (für die Stadtteile Sieglanger, Mentlberg, Höttinger Au, Hötting-West und Kranebitten) voranbringen und eine funktionierende Fuß- und Radweganbindung für Klosteranger/Mentlberg errichten. Nördlich und südlich des Inns wollen wir mit drei neuen Fuß- und Radwegbrücken bessere Verbindungen und neue Begegnungszonen schaffen.