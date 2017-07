Wieder starke Unwetter in Tirol

21.07.2017, 12:26 Uhr

Schwere Gewitter am Donnerstag Nachmittag

Im Laufe des Donnerstagnachmittags bildeten sich in Tirol teils schwere Gewitter. In Seefeld beispielsweise kamen massive Regenfälle dazu. Hier regnete es innerhalb 10 Minuten fast 16 Liter pro Quadratmeter. Neben den großen Regenmengen kam es lokal auch zu Hagel. So kamen in Westendorf innerhalb kürzester Zeit 47 Liter pro Quadratmeter zusammen. Insgesamt kam es in Tirol zu 9.809 Blitzentladungen, bei einer Blitzdichte von 0,78 Blitze/ km². Nur das Tiroler Oberland bliebt weitgehendst verschont.Die kommenden Tage bleiben gewitteranfällig und schwül. Bereits am Montag kann es zu großen Regenmengen kommen. Anschließend bleibt es unbeständig und häufig regnerisch. Die Temperaturen gehen vergleichsweise deutlich zurück und kommen am Dienstag nicht mehr über 16 bis 27 Grad hinaus.