Wir singen, wie gewünscht!

06.05.2018, 23:30 Uhr

Innsbruck : Servitenkirche |

So schön die Königin der Instrumente klingt - die Orgel, so erfrischend sind Gitarrenklänge in der Kirche. So ehrsam all die treue alte Generation der Christen die Heiligen Messen mit ihrem Gesang der alten Gottesbuchlieder gestaltet, so Energie spendend sind die jungen Stimmen, die mit neuen Liedern in der Kirche die Aufmerksamkeit der Besucher wieder erreichen.

Macht es gut auf Saitenspiel mit Schall! That´s it! Mit Gitarre spielen, und singen aus vollem Herzen, voller Kehle, mit einer anständigen Soundanlage, ect.Ganz im Sinne des Psalmisten mit neuen Liedern, neuen Sound, gestaltete die Lorettogruppe Innsbruck Sonntagabend den 6. Mai 2018 den Gottesdienst in der Servitenkirche. Hauptzelebrant war ihr geistliche Begleiter P. Markus Schmidt SJ.In seiner Predigt erläuterte er bezugnehmend zumdesin der Basilka Wilten, am 9. Junidas Evangelium vom Tag.

Freie, interpretierte sehr verkürzte Wiedergabe:

Wichtig ist, dass wir Gott immer neu die Erlaubnis geben, dass er seine Liebe durch und mit uns in die Welt tragen kann. Möglich wird das, wenn wir uns in enger Freundschaft mit Jesus begeben. An seiner Hand weiter und weiter unseren Weg mit ihm gehen. Jesus will uns hineinnehmen in den Liebesstrom, den er mit seinem Vater und den Heiligen Geist lebt. Jeder Mensch sehnt sich nach Liebe. Unsere Liebe aber ist begrenzt. Aus eigener Kraft gelingt es uns nicht so zu lieben wie Christus liebt. Daher ladet er uns wiederholt ein, ganz bei und mit ihm zu sein. Von ihm geht die Kraft der Liebe auf uns über. Sie erfüllt uns mehr und mehr, so dass auch wir lieben können wie er. Er macht sich, damit das gelingt zum Bettler. Stellen wir uns das richtig vor Augen: Gott der Schöpfer der Welt, der Allmächtige bettelt um unsere Liebe. Stets wird er unsere persönliche, freie Entscheidung für das Mitwirken an der Manifestation der Liebe in dieser Welt abwarten.Weltweit sind Millionen Menschen aufgrund ihres Glaubens an Jesus und damit ihrer Verpflichtung zur Liebe verfolgt. Bis dahin, dass sie sogar getötet werden. Die Wahl zur Liebe erfordert bei uns in Europa keinen physischen Tod. Mehr ein Zurückstehen des Egoismus. Das fängt mit kleinen Dingen an. Wir können für die Freiheit die wir noch in Europa haben, nicht genug dankbar sein.Jesus liebt alle Menschen. Das ist ein Auftrag auch an uns. Die Befolgung dieses Gebotes schenkt die Freude, die wir sehr oft irgendwo suchen. Der Psalmist hat Grund, zum neuen Lied für den Herrn aufzufordern!

Aus dem Evangelium nach Johannes 15,9-17.

Christine Simkovics