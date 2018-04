Zonta Club Innsbruck Tyrol unterstützt Innsbrucker Mädchenzentrum

27.04.2018, 06:37 Uhr

Der Erlös des diesjährigen Zonta Osterlos-Tages in Höhe von 2000 Euro wurde kürzlich an das Aranea Mädchenzentrum in Innsbruck übergeben. Der Verein, der junge Mädchen von 10 bis 19 Jahren unterstützt, ermöglicht Mädchen sich auszutauschen, an Workshops teilzunehmen und gemeinsam zu kochen. Im Rahmen der Scheckübergabe konnte der Zonta Club Innsbruck Tyrol die neuen Räumlichkeiten in der Matthias Schmid Straße 10 besichtigen und sich vor Ort einen Eindruck verschaffen, wie wichtig Mädchenarbeit ist.

Unser spezieller Dank gebührt dem Altstadtverein Innsbruck., der uns auch in diesem Jahr wieder kostenlos einen Marktstand für unsere Aktion zur Verfügung gestellt hat.Mehr Informationen:www.zonta.orgaranea.or.at