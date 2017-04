Zwei Tiefs bringen den Winter zurück

26.04.2017, 15:47 Uhr

Tief Reiner und ein Genuatief bringen in den kommenden Tagen Regen und Schnee nach Tirol.

Adriatief und Tief Reiner

Starke Regenfälle in Osttirol

Wetterberuhigung am langen Wochenende

TIROL. In vielen Tälern kommt es in den nächsten Tagen zu starkem Schneefall. Häufig kommt es zu winterlichen Fahrverhältnissen. Erst am Wochenende beruhigt sich das Wetter wieder und die Sonne kehrt zurück. Auch die Temperaturen steigen wieder.Zwei Tiefs bringen kalte und nasse Luft nach Tirol. Bis Donnerstag kommt es zu starken Regen- und Schneefällen. Stellenweise fallen 40 bis 70 Liter Regen pro Quadratmeter. Entlang der Nordalpen wird es bis in die Täler winterlich. Die Schneefallgrenze sinkt bis zu 600 Meter. Teilweise kommt es zu tiefwinterlichen Verhältnissen. Aufgrund des nassen Schnees steigt die Gefahr von Schneebruch (Baumschäden: Ast-, Stamm- und Kronenbruch). Selbst im Inntal ist mit Schneefall zu rechnen. Auf den Bergen steigt die Lawinengefahr wieder stark an. Auf höhergelegenen Straßen ist mit winterlichen Fahrbedingungen zu rechnen.Die größten Regenmengen gibt es am Freitag im südlichen Osttirol. Hier kommen verbreitet 60 bis 90 Liter pro Quadratmeter zusammen. „Der sehr trockene Boden kann zwar sehr viel Wasser aufnehmen, bei diesen großen Mengen sind lokale Überflutungen und Vermurungen aber dennoch möglich“, so UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. „Vor allem im Lesach-, Dellach und Gailtal sowie im Bereich des Loiblpasses.“ Die Schneefallgrenze liegt meist oberhalb von 1.400 bis 1.800 Metern.Erst am langen Wochenende wird das Wetter wieder besser. In Tirol scheint häufig die Sonne, es zeigen sich kaum Wolken. Auch die Temperaturen steigen wieder. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 12 und 22 Grad. Am Montag sind sogar 24 Grad möglich.