Die neuen Öffi-Tickets jetzt abholen

21.04.2017, 12:32 Uhr

Ab 1. Juni reist man mit dem Tirolticket (490 Euro) und dem Regioticket (390 Euro) durchs Land - mit Bus, Bahn und Tram. Wie man einfach und schnell zum Ticket kommt, erklärt ein Video des Verkehrsverbund. Die Öffi-Kunden sind begeistert.

"Zwei Minuten für Antrag abgeben und jetzt habe ich die neuen Tickets in der Hand", freut sich Renate. Sie hat am zweiten Tag nach dem Verkaufsstart auch gleich für ihren Gatten ein Tirolticket im VVT KundInnencenter am Bahnhof Innsbruck abgeholt. Dort setzte sie im Bestellformular ihre Daten ein und bezahlte mit Karte. Der Drucker spuckt die neuen bunten Tickets aus.

Gut zu wissen:

Wo darf ich mit dem neuen Ticket einsteigen?

Michael Gruber ist Leiter des KundInnencenters und strahlt: "Die Stimmung ist super!" Viele Menschen lösen noch kurz bevor sie ihr Seniorenticket erhalten (250 Euro ab 62 Jahren) ein Tirolticket. Viele holen sich ihr Regioticket schon frühzeitig, weil sie sich damit im Vergleich zu der bisherigen Strecken-Jahreskarte viel Geld sparen. "Und dann jene, die die bunte Karte für Sport und Freizeit nutzen, gar nicht unbedingt fürs Pendeln zur Arbeit", ergänzt Michael.Weit mehr Menschen als geplant sind also schon am 18. April zu den Schaltern gekommen, um ihr Tirolticket oder Regioticket abzuholen. Gültig sind die Tickets mit 1. Juni des Jahres.* Das Jahres-Ticket LAND (oder Tirolticket) kostet 490 Euro.* Das Jahres-Ticket REGION (oder Regioticket) kostet 380 Euro.* Die Tickets gelten 12 Monate immer ab dem ersten eines Monats* Bezahlen kann man einmalig beim Kauf oder in 10 Monatsraten mit Abbuchungsauftrag* Die Tickets sind auf eine Person ausgestellt, sie können nicht weiter gegeben werden. ABER: bei Verlust bekommt man sie kostenlos ersetzt.* in alle Fahrzeuge der IVB - Stadtverkehr Innsbruck, auch eine Fahrkarte für die Hungerburgbahn ist inkludiert (im IVB-KundInnencenter erhältlich)* alle öffentlichen Verkehrsmittel, ob Bus oder Bahn* auch Railjet und Zillertalbahn, NightlinerDas Ticket abholen - aber wo?* im VVT KundInnencenter am Hauptbahnhof Innsbruck* im IVB-KundInnencenter in Innsbruck, Stainerstraße 2* Bestellformulare liegen in allen besetzten Bahnhöfen auf* Bestellformulare gibt es auf www.vvt.at