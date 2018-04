Blockabfertigung führte zu kilometerlangem Stau in Bayern

27.04.2018, 12:08 Uhr

Trotz der Staubildung in Bayern hält Tirol an der Blockabfertigung fest. Aufgrund des kommenden Feiertags kommt es am 30. April und 2. Mai wieder zu einer LKW-Dosierung an der Grenze zwischen Bayern und Tirol.

Trotz Blockabfertigung Staubbildung im Inntalkorridor



Rund 65 km Stau in Bayern

Kommende Termine für die Blockabfertigung



TIROL. Am 26. April kam es beim Grenzübergang Kufstein zur Blockabfertigung. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens wurden zeitweise nur 250 LKWs pro Stunde - anstelle von ursprünglich geplanten 300 - über die Grenze gelassen. Die nächsten Blockabfertigungstermine sind am 30. April und 2. Mai.Aufgrund eines Feiertags kam es dort zu einem LKW-Fahrverbot. Dies hatte zur Folge, dass in Tirol am 26. April der LKW-Verkehr nur dosiert die Grenze passieren konnte. „Aufgrund des extrem hohen Verkehrsaufkommens im Land wurden zwischenzeitlich auch nur 250 Lkw durchgelassen – dadurch konnte in Tirol ein totaler Verkehrskollaps bis in die Nachmittagsstunden hinein vermieden werden“, so Landeshauptmann. Trotz der Blockabfertigung kam es immer wieder zu Staubbildungen im Inntal.Die Blockabfertigung an der Bayrisch-Tiroler-Grenze führte in Bayern zu einem Rückstau von rund 65 Kilometern. Dies führte in Spitzenzeiten zu einem „Stop and Go“ auf bayerischer Seite bis zum Kreuz Inntaldreieck. „Der heutige Tag hat gezeigt, wie wichtig die Blockabfertigung für die Versorgungs- und Verkehrssicherheit an solch extrem belasteten Verkehrstagen in Tirol ist. Trotz heftigen Widerstands durch Bayern werden wir weiterhin an dieser Maßnahme festhalten", so Günther Platter. Dies sei vor allem in Hinblick auf stetig steigende Transitzahlen notwendig: "So gab es von Jänner bis März bereits eine 13-prozentige Steigerung des Lkw-Verkehrs.“ Die Blockabfertigung würde einerseits der Luftbelastung entgegenwirken. Andererseits sei dies eine Maßnahme, europaweit auf die Problematik in Tirol aufmerksam zu machen.Am 30. April und am 2. Mai. kommt es wieder zu einer Dosierung beim Grenzübergang bei Kufstein. Die Kontrollmaßnahmen beginnen um 5 Uhr in der Früh und werden je nach Bedarf durch die Exekutive umgesetzt. Dadurch soll die Verkehrs- und Versorgungssicherheit bestmöglich gewährleistet werden.