Bürgergespräch mit LR Patrizia Zoller-Frischauf

Das Bürgergespräch mit Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf findet am Montag, der 8. Mai um 18.30 Uhr in der Konditorei Großgasteiger in der Schneeburggasse 3 statt.

Die Innsbrucker Volkspartei lädt zu diesem Gespräch im gemütlichem Rahmen ein. LR Zoller-Frischauf wird dort in einem Impulsreferat über dieberichten. Anmeldung bei GR Lorenz Jahn: lorenz.jahn@innsbrucker-vp.at – Tel: 0676 847 131 235(Foto: Berger)