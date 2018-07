Forschungszentrums „Frieden und Konflikt“ eröffnet

06.07.2018, 11:06 Uhr

Hoher Forscher-Besuch in Innsbruck. Im Rahmen der Neugründung des Forschungszentrums "Frieden und Konflikt" besuchte eine Delegation der Innsbrucker Partneruniversität Haramaya, der zweitältesten Universität Äthiopiens das Tiroler Land. Es kam zu einem angeregtem Austausch zwischen den Forschern und LHStvin Ingrid Felipe.

Elizitive Konflikttransformation

TIROL. Durch das Treffen hofft man künftig auf eine erfolgreicheund einen weiteren„Ich freue mich, dass mit diesem Partnerschaftsprogramm Entwicklungszusammenarbeit erfolgreich gelebt wird und halte das Austauschprogramm zwischen unterschiedlichen Kulturen gewinnbringend für alle Seiten", so dieDie "Innsbrucker Schule" der Friedens- und Konfliktforschung hat den Ansatz der . Im Zentrum steht dabei

Die speziellenexistieren schon seit 17 Jahren und sind ein gutes Instrument, die Partnerschaften an den verschieden Universitäten in der ganzen Welt zu pflegen. "Für die herausragenden Leistungen in Forschung und Lehre wurden die Peace Studies 2008 mit einem UNESCO Chair ausgezeichnet", freut sichMehr News aus Tirol: Nachrichten aus Tirol