FPÖ fordert Arbeitsmarktoffensive für Tirol

29.01.2018, 00:00 Uhr

Lehre soll aufgewertet werden

Arbeitszeit flexibler gestalten

Wir wollen deshalb die Lehre wieder aufwerten und junge Menschen dazu animieren den Mut zum Lehrberuf zu haben. Weiters müssen wir unseren Arbeitsmarkt in jenen Branchen, in denen kein Arbeitermangel besteht, für Menschen aus dem Ausland begrenzen, selektiv also nur diejenigen hereinholen, die einen Mehrwert für die Wirtschaft und in weiterer Folge auch für die Gesellschaft haben und nicht zwangsläufig im Sozialsystem landen.Wir brauchen eine geregelte Zuwanderung in das Finanz- und Arbeitssystem und nicht in unser Sozialsystem. Es soll möglich sein Arbeitnehmer als wichtige Faktoren für den Betriebserfolg auch finanziell am Erfolg der Firma teilhaben zu lassen, gleichzeitig soll auch die Arbeitszeit im Einzelnen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber flexibler gestaltet werden können.

Gerade im Bereich Bildung und Studium muss mehr auf den Bedarf der Wirtschaft geachtet werden, um den Jugendlichen, die vor einer Richtungsentscheidung stehen, beratend zur Seite zu stehen und aufzuzeigen, welche Branchen in Zukunft gefragt sein werden und wo der Bedarf bereits gedeckt ist. Natürlich steht auch hier die Wahlfreiheit im Vordergrund.o Anhebung des Meisters auf Bachelorniveauo Aufwertung der Lehreo Bekämpfung von "working poor"o Berufs- und Bildungsberatung mit Blick auf den Bedarf am Arbeitsmarkto Einkommen zum Auskommen - Mindestlohn 1.500 Euro bruttoo Einläuten einer Fachkräfteoffensiveo Keine Toleranz bei Sozialmissbraucho Senkung der Arbeitslosigkeito Senkung der Lohnnebenkosteno Tiroler zuerst auf dem Arbeitsmarkt - Vorrang der österreichischen vor ausländischen Arbeitskräften, insbesondere bei landeseigenen und landesnahen Unternehmen (Hypo Bank, Tiwag, Tirol Werbung…)