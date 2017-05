Kampagnen-Start "STOP! Hate Crime & Speech Austria" mit Frau Dr. Irmgard Griss

Offizieller Start der österreichweiten Kampagne "STOP! Hate Crime & Speech against LGBTIQ+ in Austria" mit der ehem. Präsidentin des OGH und BP-Kandidatin Frau Dr. Irmgard Griss!Durch das Programm führt:Sven Alexander Hofer, Obmann Verein VielfaltWeitere Gäste:Josef Hosp, Obmann Gay Cops Austria(Präsentation der aktuellen Studie der IG Soziologie zum Thema Gewalterfahrungen von LGBTIQ+ in Österreich)

Thomas Lechleitner, Bundessprecher Grüne AndersrumMit einem Statement der Initiativen-Botschafterin und Tiroler Drag-QueenRachel Estrella CloudWeitere Statements von:Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Ulrike LunacekBundesratspräsident aD., Bundesrat Mario LindnerEröffnung durch Stadtrat Mag. FritzAnmeldungen erbeten unter: