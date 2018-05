Mehr Förderung für Literatur in Tirol

07.05.2018, 09:39 Uhr

Die literarische Landschaft Tirols soll mehr gefördert werden, so beschloss es nun das Land Tirol und unterstützt die Vielfalt und den Zugang zur Literatur mittels des Kulturbudgets. Ab sofort gibt es spezifische Förderrichtlinien für Literatur.

Professionelle Literaturvermittlung

Längst fällige Spezialförderung

TIROL. Die neuen Richtlinien sollen die Vielfalt und die Qualität der literarischen Ausdrucksformen stärken aber auch den Zugang zur Literatur für alle Bevölkerungskreise erleichtern, erläutertMit dem Schwerpunkt auf die professionelle Literaturvermittlung und dem literarischen Nachwuchs, kann Tirol in Sachen Literatur zuversichtlich in die Zukunft blicken.Doch nicht nur die Förderung von Belletristik oder Sach- und Fachliteratur wird verstärkt, auch die Durchführung von Literaturveranstaltungen wird unterstützt. Zusätzlich kann es einen Druckkostenzuschuss für die Herausgabe von literarischen Werken geben. Wie immer gibt es natürlich auch Preise und Stipendien, die die Literaturförderung abrunden und Autoren unterstützen.Die Spezialförderung gibt es bereits für die Sparten Musik, Darstellende Kunst, Museen, Volkskultur, Bildende Kunst und Architektur, Kulturinitiativen, Erwachsenenbildung und Bibliothekswesen. So war es längst fällig, eine eigene Förderung für Literatur einzurichten. Auchbefürwortet dies: "Mit den Spezialrichtlinien wurde ein wichtiger Schritt zu Nachschärfung der inhaltlichen Ziele und Kriterien der Kulturförderung als Basis für mehr Transparenz und Objektivität gesetzt."

